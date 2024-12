Retrasan estreno de 'The Batman 2'

Ciudad de México.- Desde su estreno en 2022, "The Batman" se ha convertido en una de las películas de superhéroes más queridas, con Robert Pattinson como el nuevo Caballero de la Noche. Sin embargo, la secuela tan esperada, dirigida por Matt Reeves, ha sido retrasada y ahora se estima que llegue en 2027.

Los fans están ansiosos por ver si "The Batman 2" coexistirá con "The Brave and The Bold", una nueva versión del personaje bajo la dirección de James Gunn y Andy Muschietti.

Este anuncio ha generado confusión y descontento entre los seguidores del universo de DC, quienes esperaban el regreso del Batman de Reeves en 2025.

Batman, creado por Bill Finger y Bob Kane en 1939, sigue siendo uno de los superhéroes más populares y complejos de la cultura popular, conocido por su intelecto, habilidades de combate y tecnología avanzada.

Su futuro en el cine, sin embargo, parece estar lleno de incertidumbres y expectativas divididas.