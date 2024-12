Resumen2024 Conoce a los Artistas Revelación 2024

Adria Arjona

EDAD: 32

CIUDAD NATAL: Nació en Puerto Rico, creció en la Ciudad de México y luego se mudó a Miami

PRIMER PAPEL: Roles breves en las series “Unforgettable” y “Person of Interest” antes de “True Detective”

PODRÍAS CONOCERLA DE: “Andor”. O su papel como una esposa infeliz, pero atractiva en “Hit Man” ("Cómplices del engaño") — o una esposa más feliz en la nueva versión de “Father of the Bride” ("El padre de la novia").

SU 2024: Ha sido un año ocupado, con cuatro estrenos cinematográficos: “Hit Man”, “Blink Twice” ("Parpadea dos veces"), “Los Frikis”, “The Absence of Eden”

LO QUE SIGUE: Desarrollar sus habilidades de actuación y producción como protagonista y productora ejecutiva en “Splitsville” de Neon y “Onslaught” de A24 — además de su regreso a “Andor” para la segunda temporada de la serie nominada al Emmy

DATO CURIOSO: “Siempre pensé que sería demasiado tímida para hacerlo, pero una vez que lo hice, algo cambió. En mi cabeza, algo hizo clic y luego me obsesioné”, dice sobre su amor por el cine y el proceso de realización de películas.

Nicholas Alexander Chavez

EDAD: 25

CIUDAD NATAL: Denver

PRIMER PAPEL: “General Hospital”

PODRÍAS CONOCERLO DE: Sus recientes participaciones en el universo de Ryan Murphy

SU 2024: “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (“Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”) y “Grotesquerie”

LO QUE SIGUE: El reinicio de “I Know What You Did Last Summer” ("Sé lo que hicieron el verano pasado").

LO QUE RECORDARÁ DEL 2024: “Creo que recordaré lo emocionado que estaba. Creo que recordaré la sensación de que la vida es tan hermosa y maravillosa y lo increíble que es vivir en un mundo donde mi sueño se hace realidad”.

GloRilla

EDAD: 25

CIUDAD NATAL: Memphis, Tennessee

PRIMER LANZAMIENTO: “Most Likely Up Next”, una mixtape de 2019

PODRÍAS CONOCERLA DE: Las canciones “Wanna Be” y “F.N.F. (Let’s Go)”

SU 2024: La gira Hot Girl Summer de Megan Thee Stallion, lanzó su álbum debut “Glorious”, visitó la Casa Blanca y actuó en el mitin de la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris en Milwaukee.

LO QUE SIGUE: Le gustaría actuar, una serie de conciertos de fútbol universitario en enero y los Grammy, donde está nominada.

SU PERSONALIDAD: “Vengo de casi nada. Mi madre es bien educada. Mi madre nos enseñó bien, como, internamente, tener un gran espíritu. Mi personalidad y espíritu vienen de mi mamá”.

Fred Hechinger

EDAD: 25

CIUDAD NATAL: Nueva York

PRIMER PAPEL: “Eighth Grade”

PODRÍAS CONOCERLO DE: Su papel destacado como el hermano menor de Sydney Sweeney en “The White Lotus”

SU 2024: Papeles en “Gladiator II” ("Gladiador II"), “Thelma”, “Kraven the Hunter”, “Nickel Boys”

LO QUE SIGUE: “Kraven the Hunter” y “Nickel Boys”, ambas se estrenan este mes

DATO CURIOSO: Cuando era pequeño le parecía que unirse a un circo sería divertido — “y ahora siento que trabajo en el circo”.

Maleah Joi Moon

EDAD: 22

CIUDAD NATAL: Franklin Township, Nueva Jersey

PRIMER PAPEL: Dorothy en una producción escolar de “El Mago de Oz”. Ahora está en “Hell’s Kitchen”.

PODRÍAS CONOCERLA DE: Su triunfo en los Tony sobre veteranas de la industria para conseguir el preimio de mejor actriz en un musical

SU 2024: El Tony de “Hell’s Kitchen” la llevó a la Gala del Met, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y “Today”, y al Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s

LO QUE SIGUE: Le encantaría hacer cine, televisión — y más teatro, por supuesto

LO QUE ESTÁ ESCUCHANDO: Cleo Soul, viejos éxitos de R&B y de los años 90 y, por supuesto, Alicia Keys

Aaron Pierre

EDAD: 30

CIUDAD NATAL: Londres

PRIMER PAPEL: “Prime Suspect 1973”, una serie británica de detectives de 2017 que contó con Pierre en dos episodios

PODRÍAS CONOCERLO DE: Interpretar a un rapero introvertido llamado Mid-Sized Sedan en “Old” de M. Night Shyamalan

SU 2024: Compartió crédito dos veces con Kelvin Harrison Jr. en “Genius: MLK/X” y “Mufasa: The Lion King” ("Mufasa, El Rey León"), además de actuar en “Rebel Ridge”.

LO QUE SIGUE: Interpreta a un artista que se codea con la élite en “The Morning Show” de Apple TV+, luego investigará crímenes intergalácticos en la serie de superhéroes “Lanterns” de HBO.

SI LO VES EN LA CALLE: No seas tímido al acercarte para hablar sobre sus proyectos pasados: “Esa es una de las sensaciones más gratificantes que puedes tener como creativo”.

Myha’la

EDAD: 28

CIUDAD NATAL: San José, California

PRIMEROS PAPELES: En el escenario, la segunda gira nacional de “Book of Mormon”. En pantalla, “Premature” de 2019

PODRÍAS CONOCERLA DE: “Industry” de HBO, “Leave the World Behind”

REVISIÓN DEL 2024: La tercera temporada de “Industry”, un papel de voz en “Moon Girl and Devil Dinosaur”

LO QUE SIGUE: Papeles en “Swiped” y “They Will Kill You”

DATO CURIOSO: Conocida antes como Myha’la Herrold, recientemente abandonó su apellido — ”¡Siempre quise ser conocida sólo por mi primer nombre, solo que el papeleo tardó más de lo que pensé!”.