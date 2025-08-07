Responde Sofía Rivera Torres con todo a las críticas por su cuerpo

Ciudad de México.- Tras su aparición como panelista en La Casa de los Famosos, Sofía Rivera Torres se convirtió en blanco de burlas por su físico.

Algunos internautas aseguraron que había subido varios kilos desde que se convirtió en madre en abril, y no faltaron quienes recordaron sus comentarios sobre Lucerito Mijares, acusándola de recibir “karma”.

Pero Sofía no se quedó callada. En un video publicado en Instagram, la conductora desmintió las imágenes que circulan en redes, asegurando que fueron editadas maliciosamente.

“Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche”, afirmó.

Además de mostrar la foto original, Rivera Torres reconoció que su cuerpo ha cambiado, pero lo hizo con humor y seguridad: “¿El gusto que le da a tantas personas pensar que estoy súper gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a ver buenísima?”, lanzó como reto.

La presentadora también reveló que ha recibido apoyo de seguidores y hasta ofertas de clínicas de belleza, aunque decidió no someterse a tratamientos hormonales para no afectar la lactancia de su hijo.