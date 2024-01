Responden Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón a Bellakath por declaraciones

Muy fieles a su estilo, Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón, conductores del programa de farándula "De Primera Mano" (DPM), decidieron responder y arremeter con todo en contra de Bellakath después de que la cantante explotó en contra del programa, pues aseguró que la entrevista presentada en una cápsula había sido editada y la ponía en mal, todo para generar polémica.

La artista de 25 años expresó su molestia ante las críticas injustificadas que, según ella, recibió por parte de Gustavo Adolfo Infante, de 58 años, y los conductores de DPM, quienes denigraron su música sin razón aparente. Y es que los conductores aprovecharon el momento para criticar su estilo musical y letras explícitas, en referencia a su éxito "Regguetón Champagne".

Por ello, Infante, durante su programa en YouTube, se enlazó en vivo con Addis Tuñón quienes respondieron entre risas a los comentarios de la cantante, llamándola “licenciada con dos carreras” y argumentando que, durante 40 años, se ha mantenido en su carrera, sin la necesidad de hablar de ella.

“A mí me parece horrendo, carente de ingenio y de creatividad... no es que me espante, no es que no las conozcan, no es que no las haya dicho, no las haya escuchado, pero si ella quiere defender (sus letras) que, porque tiene un gran sexo, allá ella”, expresó el periodista.

Asimismo, la conductora mencionó que ella en su casa no pone la música de la Gatita, ya que considera que no es de su agrado y considera que no es algo que le quiera inculcar a sus hijos.

“Pero el tema de que ella esté llamándole a otra mujer perra, insultándola como me insultó a mí, pues habla de ella, no de mí, ella no me representa ni en sus canciones ni con sus insultos y tiene que aprender un poco a aceptar la crítica también”, mencionó.