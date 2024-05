Responde Carin León a haters por polémica portada 'del demonio'

La portada del nuevo álbum de Carin León luego de que compartió la imagen en redes sociales generó cientos de comentarios negativos, y es que se aprecia al cantante ser tocado por una mano "siniestra, que de fondo tiene a varias caras "demoniacas", algo que llevó a muchos a suponer que el cantante tendría algo qué ver con cultos satánicos.

Tras la ola negativa de especulaciones y comentarios, el cantante salió a defender la imagen de "Boca Chueca Vol. 1" y puso un alto a todos sus haters en las redes.

"Sabía que esta portada generaría una opinión dividida y mucha gente no lo entendería, pero me llaman oveja a mi cuando ustedes se creen todas las estupideces que ven en internet y uno no puede expresar miedos y dolor en una puta portada ni lo que genera en un artista el 🦁'demonio' que se vuelve el ojo público? Ojalá fuera un pacto pa no pegarme las putizas que me pegó trabajando y viajando", comenzó el cantante sonorense a expresar luego de la ola de señalamientos que se hicieron en las redes sociales.

Además, Carin también dejó muy en claro que o le importan las críticas de la gente que solo se dedica a encontrar cosas negativas en todo lo que los demás hacen.

"Si está portada te produce un sentimiento incómodo esos ya son Tus demonios no los míos. Hay muchísimo más amor en esta portada que en todos esos comentarios, se la llevan jodiendo al prójimo en internet criticando a todo mundo, vaya amor al prójimo 👏 y para toda la gente que le ha dado amor gracias por todo y por apoyar este proyecto que para mí es de los más ambiciosos e importantes los quiero un chingo!".