Reseña: 'Thunderbolts' une a Marvel y A24

Nueva York.- Como suele ocurrir con las historias de Marvel, diversos mundos chocan en "Thunderbolts".

Pero en esta refrescante versión terrenal del Universo Cinematográfico de Marvel, la colisión no es una cuestión de conflicto interplanetario. "Thunderbolts" ha sido promocionada como el encuentro improbable de dos de las fuerzas dominantes en el cine estadounidense del siglo XXI: Marvel y A24.

No se trata de una coproducción, pero gran parte del equipo creativo y muchos de los protagonistas tienen vínculos con el estudio independiente. "Thunderbolts" es dirigida por Jake Schreier, quien ha estado a cargo de muchos episodios de la serie de A24 "Beef", y fue escrita por Joanna Calo (también veterana de "Beef") y Eric Pearson (veterano de Marvel). Las conexiones van más allá: el director de fotografía Andrew Droz Palermo de “A Ghost Story” ("Historia de fantasmas") y “The Green Knight” ("La Leyenda Del Caballero Verde"), el editor Harry Yoon ("Minari") y una banda sonora a cargo de Son Lux de "Everything Everywhere All At Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

Algunos adelantos de "Thunderbolts" han destacado estas conexiones, quizás con la esperanza de que un poco del estilo de autor de A24 se contagie a la fábrica de superhéroes de Hollywood. También es un signo de lo difícil que se ha vuelto para Marvel que, después de una serie de fracasos, esté apoyándose en el estudio detrás de "Swiss Army Man" ("Un cadáver para sobrevivir") para su nueva apuesta.

¿Hace eso que "Thunderbolts" sea una película de superhéroes más moderna? ¿Puedes esperar escenas al estilo de "Babygirl" ("Babygirl: Deseo Prohibido") con Black Widow bebiendo un vaso de leche? La respuesta, por supuesto, es que "Thunderbolts" no tiene más credibilidad indie que "Avatar". Sin embargo, es la mejor película de Marvel en años.

"Thunderbolts", sobre un grupo de rechazados del MCU que se unen después de que la directora de la CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) intenta borrarlos a ellos y a su programa encubierto, es tanto un regreso a la forma para Marvel como algo un poco diferente. Aunque hay mucho de construcción de franquicia en marcha, "Thunderbolts" —cuyo título lleva un asterisco— es agradablemente independiente, y sus ráfagas de espectáculo proceden más hábilmente de una historia contada con ternura.

Si hay una influencia en "Thunderbolts", es menos A24 que James Gunn. Toma un poco de la irreverencia de inadaptados de "Guardians of the Galaxy" ("Guardianes de la Galaxia") y "The Suicide Squad" ("El Escuadrón Suicida"). Pero la película de Schreier es más ágil y menos frenética que esas películas, y sirve como una plataforma de tamaño IMAX para los cada vez más evidentes talentos de estrella de cine de Florence Pugh.

En los momentos iniciales de "Thunderbolts", Yelena Belova de Pugh, una veterana del programa de asesinas soviéticas Black Widow, se encuentra melancólicamente en lo alto de un rascacielos. "Hay algo mal en mí", dice. "Un vacío". Ella se lanza, se abre un paracaídas, y su narración continúa. "O tal vez solo estoy aburrida".

Es un comienzo revelador para una película que lucha a veces con sinceridad, a veces un poco superficialmente, con la apatía y la depresión. Yelena busca significado en su vida, arrastrada por la culpa y la vergüenza de su pasado, un dolor que ni siquiera su incansablemente alegre padre Alexei, el autoproclamado Guardián Rojo (David Harbour, magnífico), puede calmar. Cuando Yelena, en una misión, brutaliza un pasillo lleno de guardias armados —una toma que, como crítico, estoy obligado a señalar que está estilizada como la famosa de "Oldboy" de Park Chan-wook—, Schreier la filma desde arriba en un ballet sombrío.

Sombras y muerte cubren "Thunderbolts". Cuando Yelena es enviada a lo que dice será su último trabajo, se sorprende al encontrar a otros como ella —incluyendo al deshonrado John Walker (Wyatt Russell) y al Taskmaster que imita peleas (Olga Kurylenko)— enviados al mismo lugar. Después de algunos enfrentamientos iniciales, se dan cuenta de que —como los protagonistas de "Toy Story 3"— están dentro de un incinerador. Añadiendo a la confusión de su situación está un tipo sin poderes aparentes que simplemente se presenta como "Bob" (Lewis Pullman, aportando una sensibilidad rara vez encontrada en estas películas).

No son exactamente unos Vengadores bizarros, pero ellos —incluyendo a Bucky Barnes de Sebastian Stan, quien se une más tarde— son todos productos de programas gubernamentales dudosos que infunden menos patriotismo que sus contrapartes más claramente heroicas. Como grupo, están plagados de dudas e incertidumbres, y son más propensos a discutir que a dar discursos inspiradores. Y cada vez que alguien se acerca demasiado a Bob, retroceden a los capítulos más oscuros de sus propios pasados que los arrastran como un peso muerto hacia pensamientos suicidas.

Quién, exactamente, resulta ser Bob refuerza este tema en "Thunderbolts", que nunca se siente como si estuviera tambaleándose de una escena de acción a otra. Que el acto final de la película esté esencialmente ambientado en un espacio mental, en lugar de sobre una metrópolis amenazada, es un testimonio de la interioridad (no una palabra que a menudo aparece en las películas de Marvel) de "Thunderbolts", una película que encuentra imágenes vívidas de cómic para representar emociones auténticas de la vida real.

Eso siempre ha sido la promesa de un buen cómic, pero es justo decir que las películas de Marvel han encontrado recientemente ese tono elusivo. Cuando Louis-Dreyfus, luciendo tan en casa en Washington, D.C., como lo estaba en "Veep", como De Fontaine declara: "Los Avengers no van a entrar por esa puerta", es un reconocimiento de que "Thunderbolts" está aquí para aprovechar al máximo lo que tiene. Por supuesto, que de hecho haya más películas de “Avengers” ("Vengadores") en camino disminuye ligeramente el sentimiento.

Pero no se les echará de menos en "Thunderbolts". Todas las partes reunidas aquí, incluyendo un elenco de especialmente alta calidad (¡incluso Wendell Pierce!) trabajan juntas sin problemas de una manera que Marvel no ha logrado en algún tiempo. Sobre todo, Pugh domina cada parte de la película. No es tanto una revelación como una confirmación de gran presupuesto del poder en pantalla de una actriz que también ha pasado de A24 ("Midsommar") a la fama de Marvel con facilidad.

"Thunderbolts", un estreno de Walt Disney Co., incluye escenas de violencia fuerte, elementos temáticos y algunas referencias sugestivas y de drogas, de acuerdo con la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés). Duración: 126 minutos. Tres estrellas de cuatro.