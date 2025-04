Reseña: 'Thunderbolts' es lo mejor de Marvel en años

Los Ángeles.– Como suele ocurrir en Marvel Land, los mundos chocan en “Thunderbolts”.

Pero en esta refrescante iteración terrenal del Universo Cinematográfico de Marvel, la colisión no se trata de un conflicto interplanetario. "Thunderbolts" se ha promocionado como el improbable encuentro de dos de las fuerzas dominantes del cine estadunidense del siglo XXI: Marvel y A24.

No se trata de una coproducción, pero gran parte del equipo creativo y muchas de las estrellas tienen vínculos con el estudio independiente. "Thunderbolts" está dirigida por Jake Schreier, quien ha dirigido numerosos episodios de la serie "Beef" de A24, y fue escrita por Joanna Calo (también veterana de "Beef") y Eric Pearson (un veterano de Marvel). Las conexiones van más allá: el director de fotografía Andrew Droz Palermo ("A Ghost Story", "The Green Knight"), el editor Harry Yoon ("Minari") y la banda sonora de Son Lux ("Everything Everywhere All At Once").

Algunos tráilers de "Thunderbolts" han resaltado estas conexiones, quizás con la esperanza de que la frescura de autor de A24 se contagie a la fábrica de superhéroes de Hollywood. También es una señal de lo difícil que se ha puesto la situación para Marvel que, tras una serie de fracasos, se apoye en el estudio responsable de "Swiss Army Man" para su último proyecto de éxito de taquilla.

¿Eso convierte a "Thunderbolts" en una película de superhéroes más moderna? ¿Se pueden esperar escenas como las de "Babygirl" de la Viuda Negra bebiendo un vaso de leche? La respuesta, por supuesto, es que "Thunderbolts" no tiene más credibilidad independiente que "Avatar". Sin embargo, es la mejor película de Marvel en años.

“Thunderbolts”, sobre un grupo de marginados del MCU que se unen después de que la directora de la CIA, Valentina Allegra de Fontaine ( Julia Louis-Dreyfus ), intenta eliminarlos a ellos y a su programa encubierto, es a la vez un regreso a la normalidad para Marvel y algo un poco diferente. Si bien hay mucha construcción de franquicia en marcha, “Thunderbolts” es agradablemente independiente, y sus destellos de espectáculo surgen con mayor destreza de una historia narrada con ternura.

No son unos Vengadores extravagantes, pero —incluido Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan, que se une más tarde— son producto de programas gubernamentales dudosos que inculcan menos patriotismo que sus homólogos, más claramente heroicos. Como grupo, están plagados de dudas e incertidumbre, y son más propensos a discutir que a dar discursos conmovedores.

Todos los actores, incluyendo un elenco excepcionalmente bueno (¡incluso Wendell Pierce!), se complementan a la perfección, como Marvel no lo había hecho en mucho tiempo. Sobre todo, Pugh domina cada detalle de la película. Es menos una revelación que una confirmación de gran presupuesto del poder cinematográfico de un actor que, además, ha pasado de A24 ("Midsommar") al estrellato de Marvel con facilidad.

“Thunderbolts”, un estreno de Walt Disney Co., está clasificada por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) por violencia intensa, lenguaje inapropiado, elementos temáticos y algunas referencias sugestivas y a drogas. Duración: 126 minutos.

Tres estrellas de cuatro.