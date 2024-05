Reseña: 'Radical Optimism' de Dua Lipa es dance pop controlado

Foto: Associated Press

Nueva York.- En el coro de “Whatcha Doing”, la quinta canción del último álbum de Dua Lipa, canta: “Pero si el control es mi religión/Y me dirijo a la colisión/Perdí mi visión 20/20”, haciendo referencia a la atracción inesperada de una nueva pareja.

Ese sentimiento resulta cierto en “Radical Optimism”, una colección controlada de pistas de baile, llenas de gusanos. El control es la religión de Lipa: a menudo para bien, a veces para mal.

Lipa, de 28 años, ganó el Grammy al mejor artista nuevo en 2019, después de un período de cuatro años en el que lanzó un álbum debut con éxito comercial y de crítica y luego emergió como un pilar de la radio con el sencillo sumamente pegadizo “New Rules”. Pero fue “Future Nostalgia” de 2020 lo que solidificó el lugar de Lipa en la música pop: no solo era una fuerza vocal, sino una creadora de éxitos comprobada.

“Levitating”, el sencillo principal de ese álbum, pasó 77 semanas en el Hot 100 de Billboard (el tiempo más largo que una mujer permaneció en la lista) y fue nombrada la canción número uno de Billboard en 2021, a pesar de nunca alcanzar el primer puesto en la lista. gráficos semanales (alcanzó el puesto número 2). Encaja fácilmente dentro de la lista de éxitos perdurables de la radio y el dancehall de Lipa, una lista que comenzó con “New Rules” y se amplió para incluir “IDGAF”, “One Kiss”, “Physical”, “Don't Start Now” y, más recientemente, “Dance the Night”, la pista de baile existencial que induce a una crisis y que aparece en “Barbie”.

Todo eso es un acto difícil de seguir. “Radical Optimism”, en cierto modo, ya ha hecho todo lo posible, en gran parte porque las canciones lanzadas antes del álbum – “Houdini”, “Illusion” y “Training Season” – tienen los ganchos clásicos de Lipa que impulsaron su ascenso, haciendo para escuchar pop fácilmente: “Atrápame o me voy Houdini” – agradable – “crees que voy a caer en una ilusión” – no – “se acabó la temporada de entrenamiento” – lo tengo.

Contadas en el tono confiado de Lipa, estas bromas líricas pintan una imagen enérgica pero vaga del amor perdido, encontrado y perdonado. Lipa no suele incluir referencias demasiado específicas a su propia vida en sus canciones de amor, sino que destila experiencias en frases ajustadas que capturan lo suficiente como para hacerlas identificables sin requerir mucho análisis. En ese sentido, hay una familiaridad controlada con “Radical Optimism”, una que Lipa es claramente capaz de aprovechar para convencer a los oyentes de sus ritmos dominantes y de un baile.

En los mejores momentos del álbum, esa sensación de familiaridad no solo beneficia a Lipa, sino que también demuestra que domina el lenguaje de la música pop moderna. En otros, enturbia la visión temática del “Radical Optimism” que Lipa y el álbum están impulsando, que podría expresarse con más fuerza con un dialecto pop fresco.

Lipa trabajó con Kevin Parker de Tame Impala en partes del álbum y le dijo a AP que había buscado su colaboración desde que hizo su primer disco. La influencia de Parker se escucha en los temas más fuertes del álbum: “Houdini” e “Illusion”. (Parece que Lipa eligió los sencillos principales correctos, hasta el punto de que su poder debilita el impacto del resto del álbum).

Hay otros puntos brillantes: la voz altísima de Lipa en “Falling Forever” seguramente movilizará tanto a bailarines como a cantantes. “Happy For You”, sobre mirar hacia atrás en una relación y estar feliz con cómo ambas partes han seguido adelante, es quizás lo más personalmente revelador del optimismo de Lipa en la vida real.

En “Anything For Love” Lipa intenta liberarse del control que a menudo agudiza sus temas. La canción comienza con Lipa conversando en el estudio antes de evolucionar hacia una balada con acompañamiento de piano y luego una producción alegre y en capas. Todas las piezas son fuertes, pero la pista termina antes de que esa visión en collage pueda fusionarse por completo, dejándola sintiéndose irrealizada.

Pero si “End Of An Era”, el tema que abre el álbum, es para “Radical Optimism” lo que “Future Nostalgia” fue para su álbum homónimo, Lipa sabe que esto es sólo el comienzo de un cambio: “Un capítulo podría estar hecho, Dios. sabe que me divertí un poco / Uno nuevo acaba de comenzar”, canta.