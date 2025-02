Reseña: Marvel se mantiene a flote con 'Capitán América: Un nuevo mundo'

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Los Ángeles.– Este año, celebra el día de San Valentín con “Capitán América: Un nuevo mundo”, una película altamente procesada, llena de calorías vacías y de la que luego te arrepentirás.

Nos acercamos al final de la quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, con retornos predecibles y decepcionantes. “Capitán América” parece que se está estancando, desperdiciando a Anthony Mackie en su primera película como el Capitán América al estilo de “Hamlet”.

La historia de Rob Edwards, Malcolm Spellman y Dalan Musson reúne a personajes conocidos de Marvel y los combina en un enfrentamiento violento entre la Casa Blanca y la violencia internacional en el Océano Índico. Solo Marvel en la Fase Cinco podría hacer que eso sea aburrido.

Se inspira en “El mensajero del miedo” y “Top Gun” e incluso roba inútilmente el título de Aldous Huxley. Canibaliza otras películas de Marvel, como la adición de una sustancia llamada Adamantium, muy similar al Vibranium de Wakanda. Se escucha una canción de Kendrick Lamar en el clímax, pero no es nueva; es de 2014.

Comenzamos con Harrison Ford como Thaddeus “Thunderbolt” Ross, quien reemplaza al fallecido William Hurt en sus primeros días como presidente de los Estados Unidos. Insiste en que ha cambiado desde los días en que perseguía a Hulk y era un tipo malvado.

Se acerca a Sam Wilson, el nuevo Capitán América, y le propone una unión estratégica entre el gobierno y el Capitán América. “Trabaja conmigo, Sam. Le mostraremos al mundo una mejor manera de avanzar”.

Esta es una idea peligrosa (superhéroes trabajando para el gobierno) y Cap recibe una advertencia, pero aun así acepta. "Confía en mí. Tengo los ojos bien abiertos", le asegura a Danny Ramírez, su compañero y nuevo Falcon novato. (Los ojos de Cap pueden estar abiertos, pero los tuyos pueden estar cerrándose lentamente).

Hay un trío de malos, cada uno más poderoso y exagerado que el anterior: un delicioso Giancarlo Esposito como el villano Sidewinder, Tim Blake Nelson como Samuel Sterns (un megalómano hiperinteligente con su cerebro literalmente saliendo de su cráneo) y Red Hulk, un enorme trozo de carne de hombre enojado que hace que el Hulk normal parezca Timothée Chalamet.

También hay algunos personajes tangenciales, como Isaiah Bradley, un veterano de la Guerra de Corea que fue un súper soldado pero pasó años en prisión, y Shira Haas, elegida extrañamente para el papel de Ruth Bat-Seraph, una escurridiza agente de seguridad nacional con una agenda turbia.

El director Julius Onah se desempeña bien con la acción, pero falla en los momentos más tranquilos y supervisa una edición que es todo lo contrario a nítida, a lo que no ayudan los guionistas que imitan el lenguaje militar —"Negativo, el paquete es la prioridad"— y el sentimiento grandilocuente —"El país está perdido".

Para obtener puntos adicionales, busque todas las ubicaciones de productos en la película: Cap conduce una camioneta GMC y usa computadoras Dell. El presidente de los Estados Unidos usa una Peloton. ¡Qué oportunidad desaprovechada para Cap'n Crunch!

Surge un tema que une a Cap y Ross, y es que ambos sienten la necesidad de demostrar su valía. El Capitán América de Mackie a lo largo de la serie de televisión anterior de 2021, "The Falcon and the Winter Soldier", se mostró ambivalente acerca de asumir el manto de Steve Rogers, el Centinela de la Libertad original. "Te preguntas si alguna vez serás suficiente", dice.

Ross dice que quiere garantizar la paz en todo el mundo, pero que en realidad quiere volver a conectarse con su hija, Liv Tyler, de quien está distanciado, y demostrar que ha cambiado. Quiere dar un paseo con ella para ver los cerezos en flor. Nos gustaría que le hiciera preguntas serias a su agente.

Mackie, quien se unió al MCU hace más de una década en “Capitán América: El Soldado del Invierno” en 2014, ha sido un buen servidor de Marvel y se merece algo mejor. Es uno de nuestros grandes actores y puede ser firme y vulnerable, pero no puede superar frases forzadas como “Si no podemos ver lo bueno en el otro, ya hemos perdido la batalla”. Marvel ha perdido más que la batalla; ha perdido el hilo conductor.

“Captain America: Brave New World”, un estreno de Walt Disney Pictures que se estrena en cines el viernes, tiene una clasificación PG-13 por “intensas secuencias de violencia, acción y lenguaje fuerte”.

Duración: 118 minutos.

Una estrella de cuatro.