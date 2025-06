Reseña: Lorde entra en territorio 'Virgin' en su álbum pop físico y liberador

Foto: Associated Press

Nueva York.- Los fans de la cantautora neozelandesa Lorde la han elogiado desde hace tiempo por su visceral arte pop. Su música, para ciertos oídos, suena a libertad. En su nuevo álbum, es como si Lorde también pudiera sentirla.

En "Virgin", el cuarto álbum de estudio de la cantante nacida como Ella Marija Lani Yelich-O'Connor y el primero en cuatro años, los éxitos pop están libres de cualquier filtro ansioso. Ella es pura.

Cuando Lorde emergió como estrella del pop gótico —con "Royals" y su crítica a la cultura de las celebridades y al hiperconsumismo— lo hizo con gran clarividencia. Su estilo de producción sobrio y su canto en cursiva provenían del futuro, y su influencia se sentiría durante muchos años. Su debut, "Pure Heroine" de 2013, sugería que poseía algo que sus contemporáneos no tenían; el synth-pop sinestésico "Melodrama" de 2017 prácticamente confirmó su grandeza.

Se apartó de todo eso por un momento para el soñoliento sol de "Solar Power" de 2021, y luego dio otro paso, alejándose por completo de los focos. Parecía que esta dinamo marginal se había distanciado de la fama en un intento de volver a centrar la creación artística. (Más tarde, como se reveló en un artículo de portada de "Rolling Stone", estaba de luto por la relación romántica más larga de su vida, que constituyó la mayor parte de sus veinte años, y que estaba superando un trastorno alimentario y ansiedad mediante terapia con MDMA y psilocibina). "Virgin" nació tras ese período de reflexión.

Musicalmente, "Virgin" conecta con "Melodrama" y la actualidad. El sencillo principal, el synth pop "What Was That", es una derivación reservada de su trabajo anterior, pero sin duda un éxito rotundo; en los ritmos sincopados de "Hammer", ha madurado su pop trepidante. Hay una nueva maleabilidad aquí. Canta: "Algunos días soy mujer / Algunos días soy hombre".

Un tema destacado del álbum, el metamórfico “Shapeshifter”, posee una tensión entre sonidos orgánicos y electrónicos que continúan en “Man of the Year”, con las contribuciones de bajo y cello de su colaborador frecuente Dev Hynes.

El mérito es de sus nuevos socios de producción, Jim-E Stack (Bon Iver, Danielle Haim) y Daniel Nigro (Olivia Rodrigo, Chappell Roan).

Temáticamente, Lorde nunca ha sido más fluida y salvaje que en "Virgin", en sus descripciones de la experiencia de género ("Favourite Daughter") y la autonomía sexual ("Current Affairs", con letras que podrían escandalizar a los fans que no esperan un erotismo descontrolado. "Probaste mi ropa interior", canta, acompañada de un sample del disco de dancehall "Morning Love" de Dexta Daps).

Para una cantante que siempre ha interpretado canciones pop con un toque físico, "Virgin" es también su trabajo más corporal hasta la fecha. Tomemos, por ejemplo, la canción más corta del disco, la interpretación a capela de "Clearblue", con efectos de vocoder, un juego de palabras con la popular marca de pruebas de embarazo, y no es el único lugar donde la maternidad aparece en el álbum. (La fertilidad es otro tema; la portada del álbum muestra una radiografía de la pelvis de Lorde con vaqueros; en ella, se ve un dispositivo intrauterino ).

Esta es una nueva Lorde: una artista más segura de sí misma, con sus defectos, pero que reconoce y desarrolla sus sellos sónicos. Ahora, como en sus inicios, "Virgin" es a la vez vanguardista y pop, lista para la radio, una confluencia de características dispares que reflejan su mensaje. Solo que ahora suena libre.