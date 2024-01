Reseña: Llena de emociones, la crónica de un joven audaz en 'Saltburn'

Hace dos años, Emerald Fennell subió al escenario de los Oscar levantando su trofeo de escritora por “Promising Young Woman”, una mirada mordaz a la cultura de la violación y un acto de equilibrio entre ingenio, estilo, impacto, audacia, gran actuación y humor negro.

Eso es mucho para una ópera prima y ni siquiera mencionamos la nominación a mejor director. No es sorprendente que haya mucha anticipación por el próximo esfuerzo de la guionista y directora (como actriz, ya apareció en una pequeña película este año llamada "Barbie", en el adecuadamente oscuro papel de Midge embarazada y descontinuada).

Ahora “Saltburn” está aquí , y los resultados son atractivos pero decididamente mixtos, tal vez porque Fennell parece estar tratando de superarse a sí misma apoyándose en el valor del shock, a expensas eventual de otros elementos narrativos.

No se equivoque, la escritura inteligente está aquí, al igual que el estilo, la técnica elegante y algunas actuaciones fabulosas (Rosamund Pike es especialmente deliciosa en un papel secundario). Lo que falta, o está confuso, es el mensaje, y quizás aún más, el corazón. Después de dos horas de encogimiento y jadeo de asombro e incomodidad, nos quedamos admirando el "cómo" de lo que está haciendo, pero aún descubrimos el "por qué".

Una cosa que no falta: la belleza. Como era de esperar, Fennell sobresale por sus exuberantes valores de producción, especialmente al presentar al imponente, seductor y algo libertino Saltburn: ¡no, no una persona, sino una mansión rural! Esto es Inglaterra y una historia de dinámica de clases, por lo que seguramente es apropiado que la estrella sea una propiedad inmobiliaria.

Empezamos, sin embargo, en Oxford. Aquí conocemos a nuestro personaje principal, Oliver Quick (y si eso no te lleva directamente a Dickens, nada lo hará). Es 2006, y Oliver (Barry Keoghan, siempre visible e impredecible) es un estudiante de primer año con una beca y se siente fuera de su ambiente. En su primera tutoría, anuncia que leyó los 50 libros de la lista de lectura de verano. Su desconcertado maestro le dice que nadie hace eso.

Oliver pronto descubre que la vida en Oxford no se trata de lo que has leído, sino de a quién conoces. En el comedor estilo Hogwarts, apenas puede encontrar a alguien con quien sentarse: solo un estudiante necesitado de matemáticas. No tiene ninguna conexión terrenal con el resto del cuerpo estudiantil privilegiado y con títulos (y en algunos casos, con títulos), pero se esfuerza por encajar.

Y entonces aparece el aristocrático chico dorado Félix, como un dios griego. Interpretado por Jacob Elordi, quien actualmente aparece como Elvis en “Priscilla”, Félix es hermoso y libertino sin esfuerzo; parece que nunca ha tenido dificultades. A menos que cuentes un pinchazo en su bicicleta, que es como Oliver lo conoce y le presta su propia bicicleta para que Félix pueda ir a clase.

Los dos se hacen amigos. Es obvio lo que hay para Oliver, pero ¿qué hay para Felix? Eso no está tan claro, pero la vida familiar de Oliver ha sido dura. Entonces, cuando Oliver le cuenta a Félix que ha ocurrido una tragedia que involucra a sus padres drogadictos, Félix lo invita a pasar el verano en el palacio de su familia, es decir, en su casa.

La familia incluye a la hermosa pero inestable hermana de Felix, Venetia (Alison Oliver), su padre cómicamente desconectado, Sir James (Richard E. Grant, muy divertido) y el tremendamente divertido Pike como Elspeth, la glamorosa y despistada madre de Felix. También pasa el verano su primo Farleigh (Archie Madekwe, excelente), un outsider de Saltburn, nacido en Estados Unidos, una persona de color, pero comparado con Oliver, un insider, lo cual es crucial. La gran Carey Mulligan, nominada al Oscar por “Mujer joven prometedora”, tiene un cameo de bienvenida como invitada no deseada.

Los primeros días de Saltburn son embriagadores. Félix señala los diversos retratos de Rubens, los folios originales de Shakespeare y ese tipo de cosas. Se pasan los días descansando lánguidamente en el césped junto al estanque cubierto de musgo. La cena es de gala, por lo que Oliver necesita una chaqueta y unos gemelos prestados. Esta gente incluso juega al tenis con esmoquin.

Entonces empiezan a suceder cosas realmente locas.

Y nos referimos a una locura al nivel de Fennell. En “Promising Young Woman” hubo un lento avance hasta el impactante y gráfico final. Aquí las conmociones llegan temprano. Algunos involucran fluidos corporales. Fennell sabe cómo sorprender al público más hastiado: los invitados a la proyección a la que asistí se quedaron sin aliento o se rieron de vergüenza.

Fennell también se siente cómoda con el mundo que busca pintar. Incluso si no lo sabías de antemano, queda bastante claro a partir de las vívidas escenas de Oxford que la directora asistió a Oxford, y sus escenas de la vida estudiantil en esa histórica institución, vistas a través del forastero Oliver, forman la parte más auténtica de la película. película.

Pero ¿cuánto tiempo seguirá Oliver siendo un outsider? ¿Encajará alguna vez este joven incierto y complicado, que llega a las puertas de Saltburn demasiado temprano y demasiado ingenuo para haber esperado a que los lacayos lo recogieran en la estación, algo que codicia por encima de todo? Esa es la pregunta que responde el resto de la película, dando giros y vueltas cada vez más siniestros.

¿Como en un laberinto de jardín, tal vez? Como cualquier mansión de época espectacular que se precie, Saltburn también tiene una de esas en las que tiene lugar alguna acción clave. Sin embargo, en términos más generales, el laberinto parece simbolizar el efecto de esta película: bonita, seductora, desafiante, prohibitiva y, en última instancia, confusa.

“Saltburn”, un lanzamiento de Amazon/MGM Studios, ha sido calificado R por la Motion Picture Association “por su fuerte contenido sexual, desnudez gráfica, lenguaje completo, cierto contenido violento perturbador y uso de drogas”.

Duración: 127 minutos.

Dos estrellas de cuatro.