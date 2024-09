Reseña: Katy Perry regresa con la poco inspirada y olvidable '143'

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- El título del nuevo álbum de Katy Perry, “143”, es un código que significa “te amo”, basado en la cantidad de letras de cada palabra de la frase. Puede que nos ame, pero el álbum se parece más a 144: “hice papilla”.

El primer LP de Perry desde el mediocre “Smile” de 2020 es igual de mediocre, un borrón de 11 pistas de programación electrónica densa y letras simplistas. No hay nada de su humor descarado del pasado, prácticamente no hay personalidad. Incluso el título es relleno.

El lanzamiento ha sido muy criticado desde el principio, ya que la artista ha sido criticada por colaborar con el productor musical Dr. Luke y el video de "Woman's World" se ha revelado como un intento descuidado y desconcertante de sátira. Luego, el rodaje del video de "Lifetimes" en una playa española fue investigado por posibles daños ambientales.

No ayuda que los primeros tres sencillos sean simplemente aceptables. “Woman's World” es un himno pop de estadio al estilo Lady Gaga, el techno-stunner “Lifetimes” huele a Calvin Harris de la década de 2010 y “I'm His, He's Mine”, con Doechii, toma perezosamente “Gypsy Woman (She's Homeless)” de Crystal Waters de 1991. Es un trío de canciones que no grita 578 (“Katy es totalmente relevante”).

"Gimme Gimme", con 21 Savage, simplemente carece de fuerza, es una canción infantil de una madre primeriza disfrazada de canción pop (con letras cercanas a la cuna como "Di lo correcto, tal vez puedas serlo/Arrastrándote sobre mí, como un ciempiés").

"Gorgeous" con Kim Petras se ve empañada por lo que suena como el juguete chirriante de un perro que suena repetidamente en la mezcla, socavando la noción de dos mujeres que "salen esta noche, agarran a su hombre y lo abrazan fuerte". ¡Chirrido!

“Crush” no es mala, pero está construida sobre los sintetizadores repetitivos e inflexibles que encontrarías en las discotecas de Europa del Este en los años 90. Esa es una queja para todos los temas de Dr. Luke, en realidad: Perry puede lamentar su reunión simplemente por la producción fea y poco sofisticada. “All the Love” tiene la frase “back to me” repetida 23 veces durante sus 3:15 minutos de duración.

“Mi intuición me dice que las cosas no están bien”, canta en “Truth”, una letra que podría resumir su álbum y una canción que incluye un mensaje de voz falso al final. Otros artistas están incorporando diálogos reales y fragmentos grabados de sus vidas. Perry está fingiendo.

Ella siempre ha preferido las bandas de compositores, pero “143” lo lleva a un nivel demencial, con “Nirvana” acreditado a una docena. Escúchalo y verás si 12 compositores fueron necesarios para una canción que suena como una pista de club recalentada de La Bouche.

Si la mejor canción de “143” es “Lifetimes”, la peor es, sin duda, la última, una súplica de inocencia pegajosa y dulce en “Wonder”, que sobresale como un pulgar dolorido. Se trata de un intento cínico de hacer que las madres del público muevan las manos al unísono mientras los globos flotan, aunque también se critica el cinismo.

“Un día, cuando seamos mayores, ¿seguiremos mirándonos con asombro?”, canta, mencionando a su hija, Daisy, que también hace una linda aparición. Pero a esta altura, ya ha perdido nuestra confianza, ya que las diez canciones anteriores son un lastre sonoro. “143” no tiene alma ni emoción; es solo un número.