Reseña: John Cena se ríe en la comedia 'Ricky Stanicky'

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Su tolerancia hacia la nueva comedia de Peter Farrelly, “ Ricky Stanicky ”, puede depender de si cree que la idea de imitar accidentalmente un determinado acto sexual es divertida o no. El concepto tiene poca importancia para la trama. Es algo que algunos de los protagonistas notan y que hace el estricto líder de una empresa financiera (William H. Macy) cuando pronuncia discursos. Deciden que es por eso que no puede cerrar un trato, dándole un nombre que se repite tantas veces que podría ser un nuevo juego de bebida. La película cree que esto es solo oro de la comedia. Tú también podrías hacerlo.

“Ricky Stanicky” (se supone que rima) es un nombre elegido apresuradamente por tres niños preadolescentes que acaban de prender fuego accidentalmente a una casa. No querían provocar un incendio intencional, simplemente querían quemar caca de perro en la puerta de una casa que no repartía dulces de Halloween. Cuando el fuego se sale de control, dejan una chaqueta con un nombre falso inscrito: Ricky Stanicky. Se convierte en su cuarto amigo imaginario y en el chico enamorado para siempre, incluso hasta la edad adulta (en la que son interpretados por Zac Efron , Andrew Santino y Jermaine Fowler). Pero su casa de coartadas está en peligro de desmoronarse cuando socios sospechosos y una suegra molesta exigen que el escurridizo Ricky se materialice. Entonces, los muchachos deciden contratar a un impresionista famoso de Atlantic City que se hace llamar "Rock Hard" Rod (John Cena) para interpretar a Ricky por un día.

Esta idea no se originó en Farrelly, quien, por supuesto, junto con su hermano definieron un momento de la comedia general de los noventa con películas como “Dos tontos muy tontos”, “Kingpin” y “Algo pasa con Mary”. La sensibilidad siempre fue más que un poco juvenil, pero se hizo con tanta alegría y con un compromiso tan descarado que era difícil no reírse junto con las payasadas. Algunas de sus comedias han envejecido mal, un destino que no es exclusivo de ellos, pero nuevamente, pertenecían a un momento que pasó hace mucho tiempo (eran como el hermano menor y más dulce de la mentalidad de chico de fraternidad de principios de los años).

Y desafortunadamente, “Ricky Stanicky” se siente como una de esas comedias menores del 2000 que tanto deseaban ser “Algo pasa con Mary”. Tiene cierto sentido si se tiene en cuenta que el guión ha estado dando vueltas en Hollywood durante unos 15 años . En un momento, James Franco fue asignado al papel principal. Unos años más tarde, sería Jim Carrey. Este viaje de desarrollo es una de las razones por las que hay seis guionistas acreditados en la versión que finalmente se hizo (Jeff Bushell, Brian Jarvis, James Lee Freeman, Peter Farrelly, Pete Jones y Mike Cerrone). Es imposible saber dónde (supongo) terminó lo bueno y dónde comenzó a aparecer lo malo, pero tres símbolos rara vez son una buena señal en los créditos cinematográficos.

Tiene sellos de una comedia de Farrelly – un poco con un perro y un pato, un poco de drogarse accidentalmente, una circuncisión cómica y un álbum de canciones pop reelaboradas para tratar sobre la masturbación – pero poco del encanto. ¿Es ésta, quizás, una pieza de comedia que debería haberse hecho cuando fue escrita? ¿Estaba condenado a revivir para las audiencias de 2024?

Uno de los problemas es que está rodado con todo el ingenio de un anuncio de yogur. Todo parece un conjunto. Todo el mundo parece un actor. Las mujeres son todas de superficie. Nada parece ni remotamente real, ni siquiera la iluminación cegadoramente brillante.

El único punto positivo es Cena , que es bastante bueno. Al igual que su personaje, que va más allá para interpretar hábilmente a Ricky Stanicky, Cena realmente se compromete y aporta una especie de profundidad y patetismo inesperados a Rock Hard Rod. Ya ha mostrado sus músculos cómicos antes y debería volver a hacerlo pronto. ¿Es suficiente para salvar la película? No para mí.

“Ricky Stanicky”, un lanzamiento de MGM/Amazon Studios que se transmite en Prime Video el jueves, tiene una calificación R de la Motion Picture Association por “lenguaje completo, contenido de drogas y material sexual”. Duración: 112 minutos. Una estrella y media sobre cuatro.