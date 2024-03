Reseña: Hombre, perro y carreras de aventuras en 'Arthur the King'

Foto: Associated Press

La nueva película de Mark Wahlberg, “Arthur the King”, es la versión cinematográfica de un inspirador cartel de clase. Tiene buenas intenciones y tiene algo que vale la pena decir, pero en su mayor parte, también es bastante genérico: una historia de los desamparados que alcanza los ritmos esperados.

Wahlberg interpreta a Michael, un corredor de aventuras, que aún no ha ganado una competición. Nos encontramos con él un día en su carrera de “última oportunidad”, atrapado en el barro con su equipo y sin poder terminar. Es, dice, débil por su parte. Tres años después, se encuentra en su idea del purgatorio suburbano, trabajando para su padre y viviendo en una casa extraordinariamente bonita con su hermosa ex esposa, corredora de aventuras, y su pequeña hija. Ella renunció a todo para ser madre, pero él no puede superar el hecho de que nunca ganó.

"Los corredores corren", explica. Ella cede casi de inmediato, probablemente cansada del deprimido Michael, y le dice que vaya a buscar algunos patrocinadores. Es como la Diana Nyad masculina : exasperantemente obsesionada con demostrar su propia grandeza en un deporte muy especializado.

También está basada en una historia real, la del corredor Mikael Lindnord, y el libro que escribió sobre el agotador esfuerzo "Arthur: El perro que cruzó la jungla para encontrar un hogar". ¿Mencioné que había un perro involucrado? Bueno, lo hay, pero la principal novedad de “Arthur the King” ni siquiera se integra del todo en la historia hasta casi 45 minutos (la película sólo dura 90 minutos). El director Simon Cellan Jones y su editor intentan intercalar imágenes del perro en sus días callejeros en las calles de Santo Domingo, pero la película ni siquiera parece haber comenzado hasta que se reúnen.

Y aunque me doy cuenta de que es una carrera, todo se siente un poco apresurado y superficial, carente de personalidad y distinción, sin mucho a qué aferrarse además de las tomas del diario de viaje de la República Dominicana y una partitura según los libros. Los personajes femeninos también son deficientes. La esposa de Michael, Helena (Juliet Rylance), es una “esposa telefónica”, esperando en casa y siempre con la cara llena de maquillaje y sus mechones rubios de sirena cayendo en cascada sobre sus hombros, ya sea después de entrenar o acostándose. Ella solo aparece en la pantalla para leer sobre Michael o hablar con él.

Su hija es linda y puede hacer exactamente tres cosas lindas, también solo cuando se relacionan con su padre, y luego desaparece en el fondo para… jugar tranquilamente sola, supongo. Nathalie Emmanuel al menos consigue formar parte del equipo de carreras, pero su única característica distintiva es la preocupación por su padre enfermo de cáncer en casa.

Hay una secuencia bastante extraordinaria y tensa que involucra una tirolesa rota y nuestros aventureros colgando con sus bicicletas tratando de llegar a la otra línea, pero no estoy seguro de que el aspecto de la aventura realmente se establezca alguna vez. Ni siquiera las bromas de “hermanos de armas” entre los compañeros de equipo (incluidos Ali Suliman y Simu Liu) son especialmente memorables o divertidas. Simplemente irás de un punto de control a otro en este viaje de 435 millas mientras Michael se apega cada vez más al perro y se involucra cada vez menos en ganar.

En algún momento, Michael incluso comienza a preocuparse por sus compañeros de equipo también. La línea intravenosa que pensaba débil hace tres años, de repente insiste en Leo (Liu), un corredor famoso de Instagram a quien básicamente se vio obligado a reclutar.

Cuando termina la carrera, el perro se vuelve aún más central, y aquí es donde se tocan las fibras del corazón (aunque no es exactamente difícil provocar emociones cuando la cámara apunta a un perro que podría morir). Michael dice en algún momento que nunca le han gustado los perros ni ha tenido una mascota, pero de alguna manera vuelve a la vida en compañía de éste. Gracias a esta experiencia, el verdadero Michael fundó una fundación para el bienestar animal.

Tal vez la película atraiga algunos ojos hacia la existencia de la Fundación Arthur, pero si bien la película se acepta con bastante facilidad, es, en general, un poco insatisfactoria.

“Arthur the King”, un estreno de Lionsgate en cines el viernes, está clasificado como PG-13 por la Motion Picture Association por “un lenguaje fuerte”. Duración: 90 minutos. Dos estrellas de cuatro.