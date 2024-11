Reseña: 'Heretic', un fascinante coctel gore con un enigmático Hugh Grant

Foto: Associated Press

Los Ángeles.– “Heretic” comienza con una escena inusual: Dos jóvenes misioneras de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días discuten sobre condones y por qué algunos están etiquetados como grandes, aunque todos son prácticamente de un tamaño estándar. "¿Qué más creemos debido al marketing?”, le pregunta una a la otra.

Ese diálogo resuena a lo largo de la película, una estimulante discusión sobre religión que surge en medio de una película de terror. A pesar de un desliz en la segunda mitad y de sentirse desequilibrada, esta es la rara película que combina chorros de sangre y una charla elevada sobre el antiguo dios egipcio Horus.

Nuestras integrantes de la iglesia, interpretadas con intensidad por Sophie Thatcher y Chloe East, deambulan tratando de convertir almas cuando tocan a la puerta de una cabaña de aspecto encantador. Su dueño, el Sr. Reed, las recibe, les ofrece bebidas y les promete un pastel de arándanos. También está interesado en aprender más sobre la iglesia. Hasta ahora, todo parece normal.

El Sr. Reed es, por supuesto, si has visto el afiche de la película, el malo y es interpretado por Hugh Grant, quien no opta por el siniestro camino del Hannibal Lecter en “Heretic”. Grant es el personaje un poco torpe, tímido y autocrítico con el que nos enamoramos en “Four Weddings and a Funeral" (“Cuatro bodas y un funeral”), pero con un toque de amenaza. Gradualmente, revela que en realidad sabe bastante sobre la religión mormona, y sobre todas las religiones.

“Es bueno ser religioso”, dice jovialmente y promete que su esposa llegará pronto, un requisito para la iglesia. Los toques hogareños en su casa incluyen un bordado enmarcado que dice “Bendice este desorden” en una pared, pero también hay rarezas, como que sus luces están programadas con un temporizador y hay metal en las paredes y techos.

Los guionistas y directores Scott Beck y Bryan Wood, que también colaboraron en “A Quiet Place” (“Un lugar en silencio”), nos han preparado notablemente para un inesperado debate teológico aquí. El Sr. Reed no es diferente a un profesor serio de religión comparada enfrentado a dos misioneras ingenuas armadas con argumentos que ocultan sus propias dudas.

El Sr. Reed sabe exactamente dónde están sus puntos débiles y clava el cuchillo filosófico. "¿Qué opinan sobre las preguntas incómodas?”, pregunta antes de abordar la postura de la iglesia sobre la poligamia. “Sí, es dudoso, seguro”, finalmente admite la Hermana Paxton interpretada por East. Pronto, la discusión gira en torno a qué religiones se comercializan mejor. Después de todo, el Sr. Reed se enfrenta a un par de anuncios ambulantes y parlantes para el mormonismo.

“Heretic” está tan bellamente construida y actuada en la primera mitad que realmente no notarás cuando se convierte en una película de terror. Puede que estés un paso adelante de los misioneros, pero no mucho. El Sr. Reed alterna entre ser espeluznante y divertido, sabe de Spider-Man y Voltaire, Radiohead y los Hollies, Wendy’s y Taco Bell. Grant ha armado gloriosamente su encanto natural.

El Sr. Reed tiene su propia teoría sobre la religión y la aprenderás. Y puede que tenga o no algunas cosas espeluznantes en su sótano. “Todo es aterrador. Es escalofriante. Tengo miedo”, dice adorablemente, pero se refiere a las religiones organizadas. Lo encontrarás absolutamente aterrador, un herético fanático disfrazado de oveja que puede imitar lindamente a Jar Jar Binks del universo de Star Wars.

Beck y Wood llevan esta fascinante premisa tan lejos como pueden antes de que se convierta en una obra de teatro asfixiante. Para el punto medio, la audiencia que vino por el horror, no por las conferencias sobre marketing religioso, clama por sangre, y sangre obtendrán. La trama al final es un lío turbio, confuso y perturbador, una combinación de demasiadas ideas y sin un final claro.

Grant, con suéter y velas, es el atractivo de la película, pero hay un gran trabajo de Thatcher y East, quienes intentan no actuar asustadas incluso cuando están aterrorizadas. Y no son simples presas ingenuas: contraatacan con críticas válidas a las creencias del Sr. Reed.

Los productores han añadido un poco de manipulación de marketing a “Heretic”, agregando aroma de pastel de arándanos y sangre en algunas proyecciones. No te distraigas. Mantén tus ojos en Hugh Grant y simplemente, bueno, reza.

“Heretic”, un estreno de A24 debuta en cines de Estados Unidos el viernes, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por violencia sangrienta.

Duración: 110 minutos.

Tres estrellas de cuatro ⭐⭐⭐