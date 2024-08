Foto: Associated Press

2/2 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/2 Foto: Associated Press

Los Ángeles.– “En el espacio, nadie puede oírte gritar”, decía el eslogan de la película original “Alien” en 1979, un pensamiento aterrador en múltiples niveles.

De hecho, puede haber una justificación científica para que un grito espacial sea inaudible, pero ¿no es más aterrador simplemente darse cuenta de que no hay nadie para escucharte? Ese fue el caso de Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, una vez que se convirtió en la última que se enfrentaba al temible Xenomorfo. Nadie podía oírla gritar, es decir, nadie humano.

En cualquier caso, la audición no será un problema aquí en la Tierra en ningún cine que muestre “Alien: Romulus”, la muy esperada nueva entrega de la franquicia “Alien” (no es una secuela, pero llegaremos a eso en un minuto). Esta es una película de terror muy grande, muy (muy) ruidosa, muy nerviosa, y los gritos llegarán, y serán audibles. Que es precisamente lo que los fanáticos de “Alien” seguramente están esperando.

Y hablando de Ripley, no, ni ella (ni Weaver) están presentes en esta nueva versión del director uruguayo Fede Álvarez, más cercana en sensación a las raíces de terror de la original de Ridley Scott que la “Aliens” de James Cameron de 1986, más centrada en la acción. Ahora tenemos a Rain Carradine, interpretada por la estrella en ascenso Cailee Spaeny (“Priscilla”), una digna Ripley para una nueva generación. Spaeny toma el manto de luchadora espacial ruda con aplomo, y es fácilmente la mejor parte de una película que, al igual que la original de 1979, carece de desarrollo de personajes.

Hay muchos otros paralelismos (y guiños) con la original (Scott es coproductor). Pero como dijimos, no la llames secuela. De hecho, es una “intercuela”, que no sería un mal título de película de terror en sí mismo. No se trata de una secuela ni de una precuela, sino más bien de una “secuela” entre entregas.

Vale la pena señalar que Álvarez, al colocar su película entre versiones existentes para formar una nueva trilogía, también apunta al entretenimiento independiente, pero corre el riesgo de cierta confusión tonal. No es que puedas escuchar tus pensamientos, en caso de que esto te ocurra.

La premisa es nueva, más o menos. Álvarez, quien coescribió el guion con su compatriota Rodo Sayagues, ha dicho que tuvo la idea de una escena eliminada de la película de Cameron, en la que se veía a niños pequeños entre trabajadores en una colonia minera, preguntándose cómo serían sus vidas cuando llegaran a los 20 años.

Al principio, nos enteramos: la vida es realmente sombría en la colonia de Jackson’s Star, propiedad de la empresa explotadora de trabajadores Weyland-Yutani.

Los padres mineros de Rain han muerto de enfermedades pulmonares. Le han dejado un hermano cariñoso, Andy, que en realidad es un robot “sintético” o humanoide. El elemento “humano” es crucial porque permite a un empático David Jonsson, en el papel, conectarse con la audiencia de una manera que de otra forma solo hace Spaeny: el resto del elenco no tiene prácticamente nada con qué trabajar.

En cualquier caso, los dos no están mucho tiempo en Jackson’s Star. Después de que a Rain le niegan un permiso de viaje para escapar de la vida en la colonia oscura, ella y Andy se unen a una arriesgada aventura.

Hay una estación espacial (aparentemente) fuera de servicio flotando sobre ella, y si pueden saquearla de hardware y otros botines, pueden evitar la brutal espera de los permisos y finalmente llegar a un nuevo hogar. Y así, a regañadientes, los dos acuerdan unirse a otros: el exnovio de Rain, Tyler (Archie Renaux), su hermana Kay (Isabela Merced), Bjorn (Spike Fearn) y Navarro (Aileen Wu), en un vuelo accidentado a la estación Renaissance.

Seguramente no estropeamos mucho al decir que es mejor no encariñarse con nadie.

Porque, todos sabemos lo que nos espera allá arriba, ¿no? Ya se ha bromeado en la apertura, con la vieja estación desvencijada que se parece mucho a la desafortunada USCSS Nostromo de la original.

Esta es una película de “Alien” y gira en torno al Xenomorfo, esa criatura aterradora que es diabólicamente “perfecta”, capaz de sobrevivir en cualquier atmósfera y de multiplicarse, obviamente, de la manera más repugnante.

No es realmente una fiesta, o una película, hasta que aparecen las criaturas. Y lo hacen. Mucho se ha hablado del uso de efectos prácticos en este filme, en lugar de un universo creado por computadora. Los actores han dicho que esto, además de filmar de manera lineal, les ayudó a sentir el horror genuino necesario para sus interpretaciones.

¿Todo esto eleva a la película más allá de cualquiera de sus predecesoras? Al igual que muchas franquicias que dependen de fans intensos, eso realmente depende del punto de vista. Los fans de la original apreciarán los muchos ecos respetuosos de esa película (y tal vez el hecho de que, gracias a Dios, ya no hay una escena gratuita de bragas diminutas). Los admiradores de la versión de Cameron apreciarán la acción que viene más adelante.

Y mientras que algunos aplaudirán el desvío salvaje, extravagante, creativo y posiblemente ridículo de esos minutos finales, para no estropearlo, otros incluso pueden reír en lugar de gritar.

Sin embargo, todo está bien. En el espacio, probablemente nadie pueda oírte reír tampoco.

“Alien: Romulus”, un estreno de 20th-Century Studios, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por contenido y lenguaje sangriento y violento.

Duración: 119 minutos.

Dos estrellas de cuatro.