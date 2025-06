Reseña: 'Cómo Entrenar a tu Dragón' redime al cine del live-action

Ciudad Juárez.– ¿Alguna vez has querido surcar los cielos montado en un dragón amistoso? La nueva película de “How to Train Your Dragon” ("Cómo entrenar a tu dragón") puede ser el comienzo, desde una distancia decididamente más segura, aunque también puede provocar vértigo.

Esta adaptación interpretada por actores de la historia de aventuras lleva a la audiencia a través de las nubes con el joven vikingo Hipo y su amigo dragón Chimuelo (Toothless en inglés). Es el tipo de sensación inmersiva y de cumplimiento de deseos que podría hacerte olvidar momentáneamente respirar y, quizás más importante, que todavía estás en una sala de cine. El crédito es para el veterano director de fotografía Bill Pope, quien no es ajeno a los mundos de fantasía, ya sea "The Matrix" o "Scott Pilgrim vs. The World" ("Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños").

“How to Train Your Dragon” no se aleja mucho del original, desde las tomas hasta los ritmos de la historia. Gerard Butler una vez más interpreta al jefe Estoico el vasto (Stoick the Vast). El nuevo Hipo, el actor Mason Thames, incluso suena un poco como Jay Baruchel. Pero a diferencia de tantos remakes en acción real de películas animadas, tampoco se siente superfluo, o, peor aún, como una pobre imitación de su predecesora que intercambia la magia de la animación por el fotorrealismo.

Quizás eso se deba a que el cineasta Dean DeBlois, quien hizo las tres películas animadas, se mantuvo en la silla del director. ¿Quién mejor para matar a sus queridos que aquel que los llevó a la pantalla en primer lugar? Y, crucialmente, saber dónde la acción con actores podría realmente mejorar el tejido del mundo creado por la autora Cressida Cowell.

Ayuda que la tecnología de dragones ha avanzado mucho desde, digamos, "DragonHeart". Estas criaturas generadas por computadora que escupen fuego se sienten desconcertantemente reales. Y aunque podría parecerse a “The Lord of the Rings” ("El Señor de los Anillos") o "Juego de Tronos" ("Game of Thrones"), el tono se mantiene lo suficientemente ligero para los espectadores más jóvenes. Hay algunas secuencias intensas, pero ninguna que sobrepase lo que ocurría en la película animada hace 15 años.

Sin embargo, “How to Train Your Dragon” comienza un poco lento, lo cual es extraño porque también empieza con una batalla ardiente entre los vikingos y los dragones en la Isla de Berk. Hay mucha introducción que necesita suceder antes de que puedas entregarte a la historia. En esta versión más multicultural, los guerreros en Berk han sido reclutados de tribus de todo el mundo para intentar derrotar a los dragones.

Hipo es un "nepo baby" vikingo. Como hijo del jefe, ocupa un lugar de privilegio, pero también es un paria general en este mundo de guerreros despiadados: delgado y débil, solo anhela ser parte de la acción, no afilar las armas. Matar dragones es moneda de cambio en esta sociedad, y su enamorada Astrid (Nico Parker) resulta ser una de las más prometedoras. Su único defensor es Gobber (un encantador Nick Frost), el herrero y maestro cazador de dragones, quien convence al jefe de darle una oportunidad al ingenioso Hipo.

La película encuentra su motor interno cuando Hipo se topa con Chimuelo, el dragón "Furia Nocturna" de ojos grandes al que no puede matarse. En cambio, decide estudiar este descubrimiento y descubre que no es tan temible como todos suponen. “How to Train Your Dragon” enseña empatía e ingenio sin sermones.

Thames, quien también es adolescente, es la encarnación perfecta de la torpeza y audacia de esa edad. Puedes tener todos los dragones lindos que quieras, pero la audiencia estaría perdida si el humano no está a la altura de la tarea. Butler parece estar pasándoselo bien, resplandeciente con pieles e ideas sobre deberes ancestrales. Y Parker le da a Astrid una profundidad con empatía: la mejor del grupo que es eclipsada en una pelea desigual.

Los niños merecen películas que agranden el lienzo lo más posible. “How to Train Your Dragon” es una que vale la pena el viaje al cine. Podría simplemente encender algunas jóvenes imaginaciones, ya sea para leer los libros o soñar con sus propios mundos.

“How to Train Your Dragon”, un estreno de Universal Pictures, tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por "secuencias de acción intensa y peligro".

Duración: 125 minutos.

Cuatro estrellas de cinco. ⭐⭐⭐⭐