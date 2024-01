Reseña: 'Boys in the Boat' de Clooney es una saga de los desamparados

El director George Clooney comienza y termina “The Boys in the Boat ” en un lago bañado por el sol. Es una vista seductora, tranquila y reconfortante, y refleja acertadamente el espíritu de una película que a menudo se siente como si uno hubiera entrado en una pintura al óleo: bien elaborada, hermosa a la vista y bastante pasada de moda.

Al contar la historia real del equipo de remo de la Universidad de Washington, un grupo luchador que, increíblemente, llegó a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, Clooney ha optado por lo conmovedor y un poco aburrido, agradable y un poco predecible. Dada la artesanía involucrada, esto no es un defecto fatal. Y, sin embargo, cuando el personaje de entrenador interpretado por Joel Edgerton examina a su equipo en un momento dado y comenta: "Necesitamos una ventaja, Tom", pensamos: Ah, sí. Un poco de ventaja aquí estaría bien.

En lugar de tensión, tenemos momentos de belleza, especialmente cuando los chicos se suben a esos barcos. Sin embargo, remar es lo último que piensa Joe Rantz (Callum Turner), un estudiante universitario sin hogar, cuando lo conocemos por primera vez.

Estamos en el Seattle de 1936, en lo más profundo de la Gran Depresión. Rantz está intentando aprender ingeniería, pero apenas puede permitirse el lujo de mantenerse a flote, y no estamos hablando, por ahora, de una masa de agua. Abandonado por su padre a los 14 años, ni siquiera puede permitirse el lujo de almorzar en la cafetería de la universidad y se escapa a un comedor de beneficencia. En la tesorería le dan dos semanas para pagar la factura.

Un compañero de estudios dice que el equipo de tripulación está realizando pruebas. La perspectiva tiene poco interés para Joe hasta que descubre que viene con un cheque de pago y una habitación barata. El único problema: solo ocho de los cientos que lo intentan entrarán en el equipo.

Pero como todos los obstáculos importantes de esta película, éste se supera rápidamente: Joe y su amigo son aceptados. Esto deleita a la otra persona en la vida de Joe: Joyce (una dulce y sincera Hadley Robinson), que se sienta detrás de él en clase, le da un codazo cuando está a punto de quedarse dormido y empieza a enamorarse de él. Esto no es demasiado difícil: el rubio y atlético Joe es, como dijo antes su amigo de Joyce, "un atractivo", aunque no es un gran conversador.

Pero de todos modos apenas hay tiempo para charlar. Los días están llenos de práctica, práctica, práctica. Su entrenador de remo, Al Ulbrickson, también es un hombre de pocas palabras, mucho menos elogios, y aún menos sonrisas, pero Edgerton le imbuye de una brusquedad que no enmascara el corazón que hay debajo (sí, una convención común en los dramas deportivos). Sin embargo, con demasiada frecuencia el guión de Mark L. Smith (basado en el libro de no ficción de Daniel James Brown) le deja poco que hacer salvo levantar momentáneamente sus binoculares o pronunciar frases como: "Vamos a entrar allí y ¡Hazlo hasta que lo hagamos bien!

Los Huskies del equipo universitario junior son los desvalidos por excelencia en todos los sentidos. Por eso, nadie espera mucho cuando lleguen a su primera gran prueba, contra Cal Berkeley. "¡Vamos a mostrarles lo que hay en este barco!" dice el enérgico timonel Bobby (Luke Slattery), cuyo trabajo es dirigir el barco, coordinar a los remeros y, en los momentos clave, impulsarlos a la grandeza.

Nos guiamos por comentarios de radio: “Washington está luchando por mantener el ritmo. ¡Washington está surgiendo! ¡Washington lo va a hacer!” Sabemos que el equipo desafiará las expectativas y pasará cada prueba importante, porque si no lo hicieran, su historia terminaría, pero Clooney y el equipo lo hacen bastante emocionante de todos modos. Las escenas de multitudes, con fans vestidos con trajes de época en tonos marrones, son encantadoras.

El siguiente paso es una prueba mucho más difícil, a lo largo del río Hudson en Poughkeepsie, Nueva York, donde el ganador reclamará el derecho a competir en los Juegos Olímpicos. Ulbrickson toma la decisión de enviar a estos chicos (el barco junior de la universidad) al evento. Sin embargo, antes de irse, la concentración de Joe se ve interrumpida por un inquietante encuentro con una figura de su pasado.

Pero no se habla mucho de esta reunión, y aunque Joe es exiliado brevemente del equipo (se atrevió a decirle a su entrenador: "No me importa"), pronto vuelve a estar erguido, después de una conversación sincera con un figura mayor y más sabia (Peter Guinness) que da justo el discurso de ánimo que necesita. Justo a tiempo para un enfrentamiento épico presentado como una especie de lucha de clases: “dinero viejo versus nada de dinero”, anuncia el colorido locutor de radio.

Hay un revés más antes de que este equipo de desvalidos pueda llegar a Berlín, y su resolución es uno de los momentos más conmovedores del guión. Y luego, finalmente, llegan a la Alemania nazi, a las esvásticas, las pancartas y las multitudes patrióticas instando al equipo alemán, con Adolf Hitler en las gradas.

Evitaremos el spoiler, pero basta decir que el final hace más o menos lo que necesita. No, no hay mucha “ventaja” aquí, pero Clooney y su equipo demuestran que a veces, con lentitud y constancia (o deberíamos decir, bonito y agradable) aún se pueden ganar algunas carreras.

“The Boys in the Boat”, un estreno de Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, ha sido clasificado como PG-13 por la Motion Picture Association “por lenguaje y tabaquismo”.

Duración: 124 minutos.

Dos y media estrellas de cuatro.