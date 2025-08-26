Reportan hospitalización de urgencia de La Chilindrina; esto se sabe

Ciudad de México.– María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su personaje de La Chilindrina, causó preocupación entre sus seguidores luego de que la revista TvNotas publicó que la actriz de 78 años había sido ingresada de emergencia al hospital por una aparente crisis de ansiedad.

"Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte", citó la revista a una supuesta persona cercana a la entrañable Chilindrina.

A sus 78 años, la intérprete mantiene el deseo de seguir activa en los escenarios, aunque su entorno ha notado señales de alerta en su estado físico y emocional.

Según la misma fuente, la actriz ha enfrentado una carga laboral considerable en los últimos meses, lo que ha incrementado su nivel de estrés y ha impactado en su salud.

Tras recibir el alta médica, la actriz habría a su domicilio. Según dicha fuente, una enfermera permaneció a su lado para supervisarla y evitar que se hiciera daño, ya que en ocasiones se despertaba y pronunciaba frases incoherentes.

Actualmente, la actriz se encuentra estable y bajo tratamiento farmacológico para mantener la tranquilidad.