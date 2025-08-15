Reportan hospitalización de Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- La cantante Alejandra Guzmán se encuentra hospitalizada para someterse a una cirugía de hernia, informó el programa 2Ventaneando”.
Hasta el momento, ni la intérprete ni su familia han emitido un comunicadol sobre su estado de salud.
La noticia surge después de que en julio la llamada “Reina del Rock” anunció la suspensión de varios conciertos debido a un procedimiento médico.
En días recientes había compartido que seguía en recuperación y que fue diagnosticada con hipertensión.
Por ahora no se han revelado más detalles sobre la condición de la artista, quien a lo largo de su carrera ha enfrentado diversas complicaciones de salud.