Reportan asesinato de hermana de integrante de 'Los Toys'

Sinaloa.- Una mujer fue ultimada este martes en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, conocida como El Tamarindo, en el estado de Sinaloa. La víctima fue identificada como María de Jesús "N", de 35 años y hermana del youtuber conocido como "El Conejo Toys".

Reportes en redes sociales indicaron el parentesco de la víctima con el personaje que forma parte del equipo de creadores de contenido liderado por Markitos Toys.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la tarde frente a un mercado abandonado, donde hombres armados la atacaron a tiros. En la zona quedaron al menos siete casquillos percutidos.

Familiares que llegaron al sitio confirmaron la identidad de la víctima, quien tenía su domicilio en el poblado de San Blas, municipio de Navolato.

