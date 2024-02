Renuncia a su corona Miss Japón por relación con un hombre casado

Foto: Associated Press

La ganadora del concurso de belleza Miss Japón de este año, nacida en Ucrania, y los organizadores del certamen anunciaron la renuncia a su título después de que una revista publicara un artículo sobre su romance con un médico e influencer casado.

Karolina Shiino fue coronada Miss Japón el 22 de enero, lo que desató un renovado debate público sobre lo que significa ser japonés en un país donde la homogeneidad y la conformidad aún se valoran.

En un mensaje publicado en Instagram el lunes, Shiino dijo que, después de que se publicara el artículo, ella se ofreció a renunciar a su corona y a su agencia de modelos. Señaló que su petición fue aceptada.

The Associated Press no pudo contactar de momento a Shiino para conocer sus comentarios.

El tabloide japonés Shukan Bunshun informó la semana pasada que Shiino había estado en una relación con el hombre casado. Inicialmente, ella pareció confirmarlo, pero dijo que no sabía que él tenía otra relación.

Más tarde, dijo que su explicación anterior “no era cierta” y que estaba al tanto de su estado marital y de que tenía una familia. Se disculpó y señaló que entró en shock y sintió pánico por el informe, por lo que no pudo decir la verdad.

“Lamento mucho haber causado ese tremendo problema y haber actuado como si traicionara a todos los que me han apoyado”, dijo en Instagram.

Shiino también se disculpó con la pareja del hombre y su familia, así como con otras partes involucradas.

La oficina de los organizadores de Miss Japón dijo el martes que la renuncia de Shiino al título fue aceptada y que el cupo para la ganadora de 2024 permanecería vacío.

La organización dijo que “se toma en serio nuestra responsabilidad por causar el alboroto” y se disculpó con los patrocinadores, jueces y otros involucrados. Dijo que defendió a Shiino al principio, basándose en su explicación inicial de que el hombre con el que estaba involucrada le había dicho que estaba divorciado y que ella rompió con él cuando se enteró de lo contrario.

El escándalo reavivó una ola de críticas a Shiino en las redes sociales, pero también planteó preguntas sobre por qué fue culpada principalmente ella por el asunto.

El hombre involucrado, Takuma Maeda, un influencer conocido como “doctor musculoso”, reconoció en Instagram que no tenía intención de divorciarse de su esposa y se disculpó por causar problemas a Shiino y a otros. Se comprometió a dedicarse sinceramente a su trabajo y a su vida privada.

En la cultura japonesa, dominada por los hombres, se espera que las mujeres sean buenas madres y esposas, y son castigadas públicamente más que el sexo masculino en caso de relaciones extramaritales.

El año pasado, la agencia de actuación de la famosa actriz japonesa Ryoko Hirosue la suspendió indefinidamente de sus contratos laborales por su presunta aventura con un célebre chef que también es casado.

Shiino ha vivido en Japón desde que se mudó al país a los 5 años. Habla japonés con fluidez y se naturalizó en 2022. Ha trabajado como modelo y dijo que tiene un sentido de identidad japonesa tan fuerte como cualquier otra persona, a pesar de su aspecto caucásico.