Rene Strickler revela cómo ha sido su experiencia como abuelo

El actor René Strickler está que no cabe de felicidad luego de que su hijo Yannick y su pareja, Manuel Velasco Cárdenas, lo convirtieron en abuelo gracias a la fecundación in vitro.

El artista habló con los medios a su salida de Televisa San Ángel y ahí confesó lo emocionado que se siente con la llegada del nuevo integrante a su familia, además de aprovechar el momento para enviar un mensaje a la sociedad.

Sobre cómo fue su experiencia al tenerlo en brazos, René comentó: “Hermoso, me recortó todo de tener a mis hijos, cada que nacieron, y es un regalo de Dios”. De la misma manera, el artista de 61 años reveló que está encantando con su nieto. “Increíble, el niño es súper tranquilo, duerme, come, muy vivaz, con los ojos abiertos, con mucha fuerza, yo creo que todos los abuelos decimos eso, pero feliz, contento.

Finalmente, el intérprete decidió enviar su apoyo a las parejas que desean vivir una experiencia como la de su hijo, y envió un contundente mensaje a sus detractores.

“Espero que esto sirva para otras personas, que no se animan, que están con una represión, venimos con unos cargos de consciencia que también nos ha puesto un poco la sociedad y las religiones y determinadas cosas, que no esta bien, que el mundo es más sencillo, hay que disfrutarlo y no molestar a nadie, no joder a nadie”.