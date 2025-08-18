Los Ángeles.- Una mujer conocida como la "Reina de la Ketamina", acusada de vender a Matthew Perry la droga que lo mató, acordeó declararse culpable el lunes.

Jasveen Sangha se convierte en la quinta y última acusada en la muerte por sobredosis del astro de "Friends" en llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales, evitando un juicio que se había planeado para septiembre.

Ella acordó en una declaración firmada presentada en el tribunal declararse culpable de cinco cargos criminales federales, incluyendo proporcionar la ketamina que llevó a la muerte de Perry.

En una breve declaración, el abogado de Sangha, Mark Geragos, dijo solamente: "Ella está asumiendo la responsabilidad por sus acciones".

Los fiscales habían presentado a Sangha, una ciudadana de 42 años de Estados Unidos y el Reino Unido, como una traficante de drogas prolífica conocida por sus clientes como la "Reina de la Ketamina", utilizando el término a menudo en comunicados de prensa y documentos judiciales.

Ella acordó declararse culpable de un cargo de mantener un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves.

El acuerdo final de culpabilidad llegó un año después de que los fiscales federales anunciaran tras una amplia investigación que cinco personas habían sido acusadas por la muerte de Perry ocurrida el 28 de octubre de 2023.

Sangha admitió en el acuerdo haber vendido cuatro viales de ketamina a otro hombre, Cody McLaury, horas antes de que muriera por una sobredosis en 2019. McLaury no tenía relación con Perry.

Los fiscales retirarán otros tres cargos relacionados con la distribución de ketamina y un cargo de distribución de metanfetamina que no estaba relacionado con el caso de Perry.

Sangha cambiará oficialmente su declaración de culpable en una próxima audiencia, donde se programará la sentencia, dijeron los fiscales. Podría enfrentar hasta 45 años de prisión. El juez no está obligado a seguir los términos del acuerdo de culpabilidad, pero los fiscales dijeron en el documento que pedirán menos del máximo.

Ella y el Dr. Salvador Plasencia, quien se declaró culpable el mes pasado, habían sido los principales objetivos de la investigación. Otros tres acusados —el Dr. Mark Chávez, Kenneth Iwamasa y Erik Fleming— se declararon culpables a cambio de su cooperación, que incluyeron declaraciones que implicaban a Sangha y Plasencia.

Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles por Iwamasa, su asistente. El médico forense determinó que la ketamina, utilizada específicamente como anestésico quirúrgico, fue la causa principal de la muerte.

Sangha mostró un estilo de vida lujoso en Instagram, con fotos de ella misma con personas ricas y famosas en ciudades de todo el mundo. Los fiscales dijeron que en privado se presentaba como una traficante que vendía al mismo tipo de clientes de alta clase.

Perry había estado usando ketamina a través de su médico regular como un tratamiento legal, pero poco ortodoxo para la depresión, que se ha vuelto cada vez más común. Perry, de 54 años, buscaba más ketamina de la que su médico le proporcionaba. Comenzó a obtenerla de Plasencia aproximadamente un mes antes de su muerte, y luego comenzó a obtener aún más de Sangha unas dos semanas antes de fallecer, dijeron los fiscales.

Perry e Iwamasa encontraron una Sangha a través del amigo de Perry, Fleming. En sus acuerdos de culpabilidad, ambos hombres describieron los tratos subsiguientes en detalle.

Fleming envió un mensaje a Iwamasa diciéndole que la ketamina de Sangha era "sin marcar, pero es increíble", según documentos judiciales. Fleming le escribió a Iwamasa que ella solo trata "con clientes de alto nivel y celebridades. Si no fuera un gran producto, perdería su negocio".

Con los dos hombres actuando como intermediarios, Perry compró grandes cantidades de ketamina a Sangha, incluyendo 25 viales por 6.000 dólares en efectivo cuatro días antes de su muerte. Esa compra incluyó las dosis que mataron a Perry, dijeron los fiscales.

El día de la muerte de Perry, Sangha le dijo a Fleming que deberían borrar todos los mensajes que se habían enviado, según su acusación.

Su casa en North Hollywood, California, fue allanada en marzo de 2024 por agentes de la Administración para el Control de Drogas que encontraron grandes cantidades de metanfetaminas y ketamina, según una declaración jurada de un agente. Ha estado bajo custodia federal durante aproximadamente un año.

Ninguno de los acusados ha sido sentenciado aún.

Sangha también acordó en su acuerdo de culpabilidad no impugnar la incautación de su propiedad que acompañó a la investigación, incluyendo más de 5.000 dólares en efectivo.

Perry luchó contra la adicción por años, desde su tiempo en "Friends", cuando se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación como Chandler Bing. Protagonizó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante diez temporadas desde 1994 hasta 2004 en la exitosa serie de NBC.