'Reina de la ketamina' se declara culpable de vender dosis letal a Matthew Perry

Una mujer apodada como la Reina de la Ketamina se declaró culpable el miércoles de venderle a Matthew Perry la droga que mató al astro de “Friends”.

Jasveen Sangha se declaró culpable de cinco cargos federales, incluyendo proporcionar la ketamina que llevó a la muerte de Perry. Su juicio estaba programado para comenzar más tarde este mes. Sangha es la quinta y última acusada en el caso de sobredosis de Perry en admitir su culpabilidad.

Los fiscales habían presentado a Sangha, una ciudadana de 42 años de Estados Unidos y el Reino Unido, como una traficante de drogas prolífica conocida por sus clientes como la “Reina de la Ketamina”, utilizando el término a menudo en comunicados de prensa y documentos judiciales.

Cumpliendo con un acuerdo que firmó el 18 de agosto, Sangha se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte.

Los fiscales acordaron retirar otros tres cargos relacionados con la distribución de ketamina y un cargo de distribución de metanfetamina que no estaba relacionado con el caso de Perry.

El acuerdo final de culpabilidad se produjo un año después de que los fiscales federales anunciaran que cinco personas habían sido acusadas por la muerte de Perry el 28 de octubre de 2023, tras una amplia investigación.

Un juez programará la sentencia para Sangha. Podría enfrentar hasta 65 años de prisión. El juez no está obligado a seguir los términos del acuerdo de culpabilidad, pero los fiscales dijeron en el documento que pedirán menos del máximo. Ninguno de los coacusados ha sido sentenciado aún.

Sangha y el Dr. Salvador Plasencia, quien se declaró culpable en julio, habían sido los principales objetivos de la investigación. Otros tres acusados —el Dr. Mark Chavez, Kenneth Iwamasa y Erik Fleming— se declararon culpables a cambio de su cooperación, que incluyó declaraciones que implicaban a Sangha y Plasencia.

Iwamasa, su asistente, encontró a Perry muerto en su casa de Los Ángeles. El médico forense determinó que la ketamina, típicamente utilizada como anestésico quirúrgico, fue la causa principal de la muerte.