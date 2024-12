Regresa 'Malcolm' a la televisión con nuevos episodios 25 años después

Ciudad Juárez.– Si eres fanático de la serie "Malcolm in the Middle" no puede haber mejor noticia o regalo en esta Navidad 2024, y es que a través de las redes sociales el protagonista Frankie Muniz confirmó que regresará la mítica producción de inicios de los 2000 con cuatro nuevos episodios luego de 25 largos años de haber terminado.

Para celebrar el vigésimo quinto aniversario de su transmisión original a través de la cadena Fox, la familia Wilkerson llegará una vez más a la pantalla chica y lo hará a través de la plataforma Disney +.

Será el elenco original con Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek quienes repetirán sus papeles como Malcolm, Hall y Lois, respectivamente.

Por si fuera poco, el creador original de Malcolm, el de en medio, Linwood Boomer, regresa como guionista de los nuevos episodios, mientras que Ken Kwapis, el director de producción, estará a cargo de dirigir los cuatro capítulos.

De acuerdo con información de Deadline, la sinopsis es la siguiente: "Malcolm y su hija se ven envueltos en el caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40º aniversario de bodas”.

Hasta el momento se desconoce si en el proyecto estarán los otros protagonistas: Christopher Kennedy Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese), así como Erik Per Sullivan (Dewey).