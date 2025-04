Reglas son las reglas; Grupo Firme se niega a cantar corridos y enfrenta a fans

Ciudad de México.– Similar a la situación a la que se enfrentó Luis R. Conriquez hace unos días en un palenque en Texcoco, ahora fue Grupo Firme quienes se enfrentaron a abucheo de sus fans cuando la agrupación explicó que los corridos ya no formaban parte de su propuesta musical y no cantarían este subgénero con el fin de evitar problemas con la autoridad.

El momento fue compartido a través de TikTok, donde pronto se ha hecho tendencia. Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana durante la presentación de Grupo Firme en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, entidad que recientemente prohibió la difusión de los narcocorridos en eventos públicos y privados.

El incidente ocurrió casi al final de un espectáculo que duró cerca de tres horas y reunió a miles de asistentes. Tras finalizar el repertorio oficial, los seguidores corearon “otra, otra” y, en cuestión de segundos, comenzaron a pedir de forma insistente “la del Pantera”. La agrupación, encabezada por Eduin Caz, decidió no ceder a la presión.

“Yo sí quisiera, pero no se puede. Ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas”, explicó Caz desde el escenario, en alusión a la nueva normativa estatal. Su respuesta fue recibida con abucheos y silbidos. Molesto, el cantante reaccionó: “Entonces, ¿valió verg* el show, valieron verg* las tres horas por la Pantera? ¿O qué? No se pasen de verg*”. Aunque el momento generó tensión, la situación no escaló y el concierto concluyó sin más contratiempos, contrario a lo que pasó una semana atrás con Luis R. Conriquez.