Recuperan busto del vocalista de The Doors, Jim Morrison

Paría.- La policía recuperó un busto de Jim Morrison que fue robado hace casi cuatro décadas de la tumba del cantante en París, la cual ha sido durante mucho tiempo un lugar de peregrinación para los seguidores del legendario poeta y vocalista de The Doors.

El busto, que fue robado del cementerio Père-Lachaise en 1988, fue encontrado durante una investigación no relacionada que llevó a cabo una unidad anticorrupción, informó la policía de París el lunes a través de Instagram.

De momento no se dio a conocer si el busto sería devuelto a la tumba o qué otra investigación podría llevarse a cabo.

Morrison, el cantante de clásicos de The Doors como “Light My Fire”, “Break on Through” y “The End”, fue encontrado sin vida dentro de una bañera en París a los 27 años de edad, en 1971.

Fue sepultado en Père-Lachaise, el cementerio de la ciudad donde descansan los restos de numerosos artistas, escritores y otras luminarias culturales, como Marcel Proust, Oscar Wilde, Gertrude Stein y Edith Piaf.

El busto, de 136 kilogramos (300 libras), fue realizado por el escultor croata Mladen Mikulin y añadido a la tumba en 1981, para el décimo aniversario de la muerte del cantante.

“Creo que sería increíble si volvieran a colocar el busto en su lugar original y atraería a muchas más personas, pero el cementerio ni siquiera podría albergar a tanta gente", destacó Jade Jezzini, guía turística de París, a The Associated Press. "La cantidad de personas que vendrían sólo para ver el busto y tomarle fotos sería increíble”.

Conocido por sus letras oscuras, ondulada melena, pantalones de cuero y presencia escénica, Morrison ha inspirado a generaciones de acólitos que se congregan en su tumba para reflexionar y, a veces, para celebrar, incluyendo una gran reunión para el 50 aniversario de su muerte. El sitio a menudo ha estado cubierto de flores, grafitis poéticos y botellas de licor que sus seguidores dejan a manera de homenaje.

La artista londinense Sam Burcher regresó recientemente al ahora más tranquilo sitio de la tumba que visitó por primera vez hace 40 años, cuando la escultura de Morrison aún estaba en su lugar.

“El busto era mucho más pequeño que todas estas grandiosas tumbas. Era muy modesto, así que me sorprendió bastante”, dijo a la AP. “Pero lo otro era la atmósfera, estaba vibrante. Había gente celebrando, fumando, música, baile, y luego traje fresas y las repartí a todos... fue una experiencia increíble”.

Morrison cofundó The Doors en Los Ángeles en 1965 junto con Ray Manzarek. Robby Krieger y John Densmore se unieron poco después.

La banda y su líder brillaron intensa pero brevemente, lanzando álbumes como “The Doors”, “Strange Days” y “Morrison Hotel”, cuyo lugar en California que dio nombre e imagen a la portada a ese álbum resultó gravemente dañado durante un incendio el año pasado.

Después de su último álbum, “L.A. Woman” en 1971, Morrison se mudó a París. Su causa de muerte fue registrada como insuficiencia cardíaca, aunque no se realizó una autopsia ya que no era requerida por la ley.