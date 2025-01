Recordando el legado musical de David Lynch

Nueva York.- La pérdida del talento singular y visionario cineasta David Lynch no solo se siente en el mundo del cine, sino también en la música, donde tuvo una influencia inextricable en múltiples generaciones de artistas.

Lynch, cuya muerte fue anunciada este jueves, compuso música para muchas de sus películas, colaboró ​​con otros, dirigió videos musicales, lanzó álbumes e inspiró a legiones de creativos.

Ya conoces sus películas, conoce su legado musical. (Puedes escuchar todos los temas en nuestra lista de reproducción de Spotify).

“In Heaven” de “Eraserhead”

Lynch compuso gran parte de la banda sonora de la estridente “Eraserhead”, su película debut de 1978. Esta canción presagia una larga carrera en el cine y un interés duradero en utilizar la música para crear un ambiente surrealista en su obra. “In Heaven” tiene una resonancia particular en la película. La interpreta una mujer que vive en el radiador del protagonista, Henry Spencer, por ejemplo. Ha sido adoptada por legiones de fanáticos del rock independiente. Los Pixies la han versionado y se interpola en “Workin' on Leavin' the Livin'” de Modest Mouse.

Chris Isaak, “Wicked Game”

La balada de Chris Isaak de 1989 sobre el desierto “Wicked Game” no se convirtió en un éxito hasta que se incluyó en el drama romántico criminal de Lynch de 1990 “Wild at Heart”, protagonizado por Nicolas Cage y Laura Dern. Y eso, amigos míos, es el poder musical de Lynch.

Angelo Badalamenti, tema “Twin Peaks”

Sería un desafío nombrar una colaboración musical y cinematográfica más fuerte e ideal que la de Badalamenti y Lynch. Trabajaron juntos por primera vez en “Blue Velvet” de 1986, lo que dio lugar a una larga asociación (y, sin duda, a ejércitos de nuevos fanáticos de Roy Orbison , dada su aparición en la película). Pero es el tema de Badalamenti para “Twin Peaks” lo que sin duda los fanáticos piensan primero cuando aparecen sus nombres.

La cantante Julee Cruise tuvo un gran éxito con la canción “Falling”, que es la síntesis perfecta de la belleza, el misterio y la violencia del programa, así como de su ambientación, el brumoso noroeste del Pacífico.

Moby, "Go"

Moby sampleó el tema de “Twin Peaks” en su sencillo de 1991, “Go”, transformando la canción en un éxito que le marcó su carrera.

Más tarde, en 2009, Lynch dirigiría un video musical para "Shot in the Back of the Head" de Moby. Tuvo una gran trayectoria como director de videos musicales, trabajando con todos, desde Nine Inch Nails y Donovan hasta la banda alemana de nu-metal Rammstein.

David Lynch, “Thank You Judge”

En 2001, Lynch lanzó su álbum debut, “BlueBOB”, un blues rock industrial y gótico (no es de extrañar). Por momentos, recuerda al no-wave vanguardista de una banda clásica de culto como Pere Ubu, particularmente en el tema “Thank You Judge”. Es muy distorsionado, con mucha reverberación y no apto para los débiles de corazón.

David Lynch y Karen O, “Pinky’s Dream”

En 2011, Lynch lanzó el álbum “Crazy Clown Time”, del que salió el destacado tema electro-pop que abre el álbum, “Pinky's Dream”. En él colabora la gran cantante Karen O, líder de la banda de rock neoyorquina de los años 2000 Yeah Yeah Yeahs.

David Lynch y Lykke Li, “I’m Waiting Here”

En su tercer álbum, “The Big Dream”, Lynch se asoció con la cantante sueca Lykke Li para la ensoñadora “I'm Waiting Here”, un anti-hit doo-wop entrecortado y depresivo que suena como si hubiera sido grabado en el lugar donde el horizonte del atardecer toca una carretera abierta.

Chromatics, “Shadow”

En 2017, 26 años después del final de la segunda temporada de “Twin Peaks”, el programa regresó para una serie limitada, “Twin Peaks: The Return”. Presentó toneladas de actuaciones de artistas aprobados por Lynch: Nine Inch Nails, Eddie Vedder, Sharon Van Etten y, por supuesto, Julee Cruise, entre ellos. Pero se destaca una actuación de la banda de synthpop de Portland, Oregón, Chromatics, en el segundo episodio. La canción es “Shadow” y es tan innegablemente perfecta para el programa que la banda parece hecha para él.

Flying Lotus, “Fire Is Coming”

Lynch es la primera voz que se escucha en “Fire Is Coming” de Flying Lotus : un orador y narrador distintivo, y una elección curiosa para abrir el tema con un ritmo intenso del DJ inventivo. Pero, ¿hacer que Lynch repita una y otra vez el tema principal? Esa es una decisión inspirada.

Chrystabell & David Lynch, “Sublime Eternal Love”

En su reseña, Krysta Fauria de Associated Press describe el último álbum de Lynch, “Cellophane Memories”, una colaboración con la artista Chrystabell, como “surrealista” y “difícil de categorizar dentro de un género”. Sostiene que solo se puede definir por sus “letras austeras y paisajes sonoros ambientales llevados por la voz hipnótica y reverberada de Chrystabell”. Ahora que se ha convertido en el último álbum de Lynch, funciona como una coda adecuada, al igual que su tema de cierre, “Sublime Eternal Love”. Es una interpretación vocal romántica y cautivadora sobre una producción sintética modulada, el tipo de sonido asociado desde hace mucho tiempo con Lynch.