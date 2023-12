Recibirá Martin Scorsese premio David O. Selznick de sindicato de productores

Martin Scorsese será honrado con el prestigioso premio a la trayectoria David O. Selznick en febrero, informó el jueves el Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA por sus siglas en inglés).

“La innovadora carrera de Marty como productor, marcada por décadas de proyectos audaces e innovadores, exige ser celebrada”, dijeron los presidentes del PGA, Donald De Line y Stephanie Allain, en un comunicado conjunto. “Su maestría y compromiso inquebrantable con el oficio son verdaderamente incomparables”.

Scorsese cuenta con seis décadas de experiencia como productor y recordó la primera vez que fue honrado por el gremio.

“En marzo de 1965, el PGA me llevó en avión a Los Ángeles para recibir un premio por mi película estudiantil ‘It’s Not Just You, Murray!’. Tenía 22 años entonces. En el mismo evento también se homenajeó a un cineasta mucho mayor. Su nombre era Alfred Hitchcock”, dijo Scorsese en un comunicado. “58 años después, me enorgullece decir que ahora soy un cineasta mucho mayor. Y me siento conmovido y extremadamente honrado de recibir un premio que lleva el nombre de una verdadera leyenda entre los productores, David O. Selznick. Me hace sentir como si hubiera cerrado el círculo”.

Además de “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), los créditos de producción de Scorsese incluyen sus propias películas como “Hugo” y “The Wolf of Wall Street” (“El lobo de Wall Street”), así como películas de otros, incluidas producciones de Hollywood, independientes, documentales, películas extranjeras y de directores primerizos. También ha producido televisión, incluida la serie “Boardwalk Empire”.

Sorprendentemente, Scorsese nunca ganó el máximo galardón del gremio a la mejor película, aunque sí ha estado nominado por el gremio en tres ocasiones.

El cineasta aceptará el honor en los Premios del Sindicato de Productores el 25 de febrero en Los Ángeles, uniéndose a las filas de homenajeados anteriores como Steven Spielberg, Tom Cruise y Kevin Feige.