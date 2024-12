Reaparece Yosstop y revela su posible regreso a las redes sociales

Ciudad de México.– La creadora de contenido mejor conocida como Yosstop, causó revuelo después de que reapareció en sus redes sociales luego de los escándalos legales que tuvo en su contra, momento que aprovechó para enviar un contundente mensaje.

Yosseline Hoffman se colocó en tendencia tras compartir un emotivo video, en donde compartió su posible regreso a redes sociales. La creadora de contenido ha sido punto de polémicas legales que han marcado su trayectoria profesional y personal, pues a lo largo de los últimos años fue privada de su libertad en un centro penitenciario por dos ocasiones, la más reciente de ellas en agosto del presente año.

En un video publicado en Instagram, Hoffman aludió que se encuentra cansada de enfrentar una lucha en proceso legal constante, por lo que adelantó que, al parecer su correctivo por fin tendría una resolución.

Durante el clip compartido el 3 de diciembre, la youtuber aclaró a sus seguidores que finalmente pudo establecer un acuerdo común para los conflictos legales que estaban siguiéndose en distintas instancias y ante distintas autoridades. Por lo que espera ya no verse involucrada en otro proceso de esta índole en un futuro.

“Quiero mucho a mis abogados, pero ya quiero estar en paz, no me quiero meter en pedos y no quiero opinar de forma irrespetuosa de nadie”, dijo en su mensaje en Instagram.

Asimismo, la afectada comentó que espera que el próximo año esté lleno de armonía para ella y su familia, pues se comprometió a ya no inmiscuirse en problemas ajenos, además de que prevé mantenerse en total serenidad por el bienestar de su hija.

“Solo quiero vivir en paz con mi familia y hacer lo que amo. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por sus muestras de cariño y respaldo”, añadió.