Reaparece La Chilindrina tras reportes de hospitalización de urgencia

Ciudad de México.– María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" reapareción en sus redes sociales luego de que ayer el medio nacional TVNotas dio a conocer que la actriz de 78 años había sido ingresada de urgencia a un hospital luego de haber sufrido una crisis de ansiedad.

Con su característico buen humor y carisma, María Antonieta apareció en un video subido en su Instagram en donde envió un mensaje a todos sus seguidores.

"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios", se lee en su publicación de Instagram.

Eso no fue todo, la querida actriz de ‘El Chavo del 8′ acompañó su mensaje con un video que grabó desde la comodidad de su casa. En éste aparece sentada cerca de un balcón con un dibujo de un león sobre una mesa.

“Qué tal amigos, soy María Antonieta de las Nieves, aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”, dijo.

Cabe mencionar que la actriz padece fibromialgia, un síndrome crónico del sistema nervioso que provoca fatiga, rigidez, dolor muscular, trastornos del sueño, dolor de cabeza, alergias, colon irritable y problemas de concentración.