Reaparece exparticipante de 'Pequeños Gigantes'; ahora trabaja en Cinépolis

En la primera mitad de la década de 2010, el reality show 'Pequeños Gigantes' de Televisa se convirtió en un fenómeno, destacando el talento de niños en áreas como la actuación, conducción, baile y canto.

Cargando...

Recientemente, Joselyn, una usuaria de TikTok que trabaja en Cinépolis compartiendo anécdotas con sus clientes, ha captado la atención de la comunidad en línea. Especulaciones sobre si esta Joselyn es la misma niña de 'Pequeños Gigantes' han surgido, y la respuesta afirmativa de la propia Joselyn en TikTok ha sorprendido a muchos.

Joselyn aclaró que, por circunstancias del destino, no pudo continuar su camino en la música. Con el tiempo, descubrió que ese no era su camino, pero agradeció a todos quienes la recuerdan por su participación en "Pequeños Gigantes".

''Y sí, soy yo. Yo fui la niña que participó en el 2010 en el programa 'Pequeños Gigantes' en donde estaba Galilea Montijo y eso, y dirán "pero, Joselyn, ¿qué pasó?", todos crecemos, tenía en ese entonces 10 años, y pues en ese momento me iba muy bien. Gracias a Dios fui a muchas giras, fui a Estados Unidos, a México, hice muchas cosas. Intenté seguir cantando, pero no se pudo, realmente no fue algo mío sino pues de signos, vibras del universo que dijeron "mi niña, este no es tu lugar". Pero aún así muchas gracias por recordarme'', dijo Joselyn.