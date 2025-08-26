Reaparece en redes sociales Julio César Chávez Jr. tras salir de prisión

Ciudad Juárez.– El comediante Javier Carranza, mejor conocido por su persona "El Costeño", Ciudad de México.– El peleador mexicano Julio César Chávez Jr., quien recientemente quedó en libertad en México luego de que fue deportado de Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, reapareció en redes sociales entrenando, imágenes que despertaron admiración por parte de sus seguidores, pero también críticas hacia el sistema judicial en el país por haber quedado en libertad condicional en lo que termina su proceso.

El gimnasio al que acudió se encuentra en Aldama #42 en la Colonia San Benito en Hermosillo, Sonora. El video fue acompañado por un comentario dirigido al ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB): “Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada”, publicaron en redes.

Julio César Chávez Jr. enfrentará un proceso penal en libertad tras ser vinculado a proceso por un juez federal, quien lo señaló por su presunta participación en delincuencia organizada en la categoría de tráfico de armas. La decisión judicial surge luego de que se presentaran acusaciones de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante una audiencia virtual celebrada en el Centro de Justicia Federal Penal en Hermosillo, Sonora, el juez Enrique Hernández Miranda formuló la imputación contra el boxeador. La sesión se realizó a distancia por solicitud de la directora del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, quien argumentó motivos de seguridad para evitar la presencia física de Chávez Jr. en la sala. Luego de la audiencia, el juez determinó que el acusado podrá continuar su proceso fuera del centro penitenciario, por lo que se prevé que abandone las instalaciones en las próximas horas.

En el desarrollo de la audiencia, la fiscalía presentó más de 20 datos de prueba que apuntan a la probable responsabilidad de Chávez Jr. en los delitos imputados.

La defensa, por su parte, sostuvo que al menos nueve de estos elementos carecen de sustento. Mientras se llevan a cabo las investigaciones, el boxeador tiene prohibido salir del país, según lo dispuesto por el juez. Además, se fijó la fecha de la segunda audiencia para la investigación complementaria: el próximo lunes 24 de noviembre.