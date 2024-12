Rawayana cancela gira por Venezuela tras severas críticas del presidente Maduro

Caracas.- Rawayana, una de las bandas venezolanas más populares y nominada a los premios Grammy 2025, canceló abruptamente sus presentaciones en el país sudamericano en medio de la controversia causada por su exitosa canción “Veneka”, que recientemente fue blanco de severas críticas del presidente Nicolás Maduro al considerarla sexista y usada con una connotación xenófoba en otros países de la región.

Cusica, la firma de espectáculos organizadora de los conciertos, anunció sin dar detalles que las presentaciones de la gira “¿Quién trae las cornetas World Tour? de Rawayana, que iba a tener lugar este mes en varias ciudades venezolanas, fueron canceladas por “razones ajenas a su voluntad”.

La noticia sacudió a los seguidores de Rawayana, muchos de los cuales recurrieron a las redes sociales para expresar su tristeza. Otros denunciaron lo que consideran una represalia de Maduro contra el grupo por su apoyo a sus oponentes y contra la reelección del mandatario en las disputadas elecciones del 28 de julio en Venezuela, cuya victoria se adjudican tanto Maduro como la oposición.

Las entradas para los conciertos estaban agotadas. Los organizadores también cancelaron un festival programado para el fin de semana previo a la Navidad.

La cancelación de Rawayana se produjo dos días después de que Maduro --en un acto multitudinario convocado en Caracas para ratificar su triunfo para un nuevo mandato de seis años— repudió la canción “Veneka” por considerar un insulto el término.

“A las mujeres de Venezuela se les dice dignidad, respeto y se les dice venezolanas, no son ‘venekas’”, dijo Maduro el domingo ante una multitud.

“El grupo que hizo esa canción tan insultante, tan despreciativa, tan horrible... Mujeres, yo sé que ustedes se pueden defender y salir en las redes sociales a decirle a esa gente (que) nunca nuestras mujeres han sido ‘veneka’, son venezolanas por su dignidad, por su identidad, su belleza, valores, por su hermosura espiritual”, agregó.

“Veneco” o “veneko” es una palabra despectiva usada originalmente en Colombia para referirse a los migrantes colombianos y sus descendientes en Venezuela. Con la crisis y la migración masiva de venezolanos en la última década, el término se extendió a otros países de América Latina y adquirió una connotación xenófoba y en muchos casos es usado para relacionar a las venezolanas con la prostitución.

Muchos venezolanos han adoptado el vocablo e intentan apropiarse de él para darle un matiz positivo, pero no todos apoyan esa iniciativa.

Se estima que unos 7.7 millones de venezolanos han salido de su país en busca de mejores condiciones de vida y huyendo de la conflictividad política desde 2014, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La prensa local reportó que tras los comentarios del mandatario los encargados de arrendar los espacios del espectáculo, entre otros, empezaron a tomar distancia de Rawayana.

Beto Monte, vocalista y guitarrista del grupo, declinó ser entrevistado por considerar que existen riesgos de seguridad. “Lo que se ve a leguas no requiere de mucha explicación”, dijo en una declaración proporcionada a The Associated Press.

Rawayana, cuyos miembros viven en su mayoría fuera de Venezuela y cuyas letras son divertidas y se alejan del conflicto político que azota al país, lamentó en un comunicado la cancelación de sus conciertos y agradeció “a todos los involucrados por intentarlo. Así es como nos despedimos de nuestro país hasta nuevo aviso. Nuestra música no está hecha para dividir... PAZ”.

La banda se formó en Caracas en 2007 y mezcla una variedad de géneros musicales que incluyen reggae, funk, pop y rock. El mes pasado fue nominada a mejor álbum de rock o música alternativa latina en los Grammy, que se llevarán a cabo en febrero en Los Ángeles, y ganaron en la categoría de mejor canción pop por “Feriado” en los Latin Grammy. En 2025 se presentarán en el festival Coachella de California.