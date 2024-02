Raquel Bigorra reacciona al estado de salud de Daniel Bisogno

Después de que se informara que Daniel Bisogno se encuentra en terapia intensiva, Raquel Bigorra reaccionó al enterarse del estado de salud del conductor de Ventaneando, quien fue su amigo. A pesar de que los presentadores terminaron mal su fraternal relación, la cubana solo desea que se recupere pronto.

Bigorra destacó que no tiene más que buenos deseos para la estrella de Tv Azteca, quien está intubado en terapia intensiva. La conductora de televisión espera que se mejore, pues tiene a su hija, Michaela.

"Ya le perdí la pista. Me entero más por ustedes que por otra cosa. Le deseo que ojalá que su salud mejore y que salga adelante, porque tiene una familia, una hija chiquita. Cuando oigo (noticias) siempre le digo a mi esposo 'ojalá salga adelante'. Pero no tengo información de su estado de salud, porque no tengo contacto", dijo.