Raquel Bigorra arremete contra Daniel Bisogno; '¿no aguantas vara?'

En largo historial de desamistades entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno sumó un nuevo capítulo en su serie después de que la cubana arremetió en contra del conductor de "Ventaneando", todo a partir de que Daniel reveló hace algunos días que demandaría a un medio de comunicación en Estados Unidos por afirmar que estaba contagiado de VIH y por hablar de él.

"Tú sí te puedes aventar, ¿pero no aguantas vara? Si toda la vida, tú has estado hablando de la gente Y ahora que te toca a ti ¿no aguantas vara? También, ¿no?", dijo la cubana en un encuentro con medios de comunicación.

Raquel Bigorra por ello tachó de hipócrita al conductor, además recalcó: "Yo pienso que muchos de los artistas aguantamos vara, cuántas cosas se dicen de nosotros que no son, no te digo que todo lo que dicen es invento o a veces oyen campana y no saben por dónde".