Quiero que se repita la ocasión🎶: Habrá pool party con De La Ghetto en El Paso

El Paso.- El cantante De La Ghetto se presentará en la vecina ciudad en una pool party.

El concierto del intérprete de "La Ocasión" será el sábado 30 de agosto en Elmont Social, ubicado en 240 W. Castellano Dr.

De La Ghetto es un artista puertorriqueño-estadunidense de reggaetón y trap latino, conocido por su fluidez versátil y su estilo que fusiona géneros. Saltó a la fama a mediados de la década del 2000 como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto, con éxitos que ayudaron a definir la ola del reggaetón. Como solista, se ha forjado una sólida reputación con álbumes como Masacre Musical y Mi Movimiento, colaborando con figuras de la talla de Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna.

Elmont Social es un espacio de eventos enfocado en experiencias diurnas y nocturnas en un oasis desértico, ubicado en El Paso, Texas, específicamente en The Elmont Swim Club. Ofrece fiestas, conciertos y actividades de ocio con un ambiente relajado y emocionante, incluyendo características como piscinas, cabañas privadas y áreas para grupos.

Lo boletos para el concierto de De La Ghetto están disponibles en este enlace.