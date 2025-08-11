¿Quieren monologue? Esto es lo que se sabe del regreso de ‘Otro Rollo’

Ciudad de México.- La periodista Martha Figueroa encendió las redes al revelar en su podcast que Otro Rollo, el icónico programa nocturno que marcó una era en la televisión mexicana, regresará con parte de su elenco original. Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gabriela Platas y Eduardo España están confirmados para esta nueva etapa.

El anuncio se hará el martes 12 de agosto en una conferencia de prensa, donde se detallará el formato; un show en vivo con público, que busca recuperar la energía que definió al programa entre 1999 y 2007.

Sin embargo, no todos están contentos. Conductores como Consuelo Duval, Manola Díez y Tamara Vargas no formarían parte del reencuentro, lo que ha generado reacciones encontradas entre los seguidores más fieles.

La expectativa es alta y el regreso de Otro Rollo promete revivir la sátira, los sketches y la química que lo convirtieron en un fenómeno cultural.