¿Quieren jugar así?, yo no tengo nada qué perder: Adrián Marcelo a Artah

Adrián Marcelo enfureció la noche de ayer después de que el equipo Mar celebrara que no salió nadie de sus integrantes, sin embargo, para el comediante y las celebridades de Tierra no hubo ninguna victoria, por lo que después de la gala enfrentó a Arath de la Torre y lo amenazó con empezar a jugar "fuerte". Pero esta conducta alertó a internautas en redes sociales y ahora lo acusan de "psicópata y piden su salida.

Después de una semana muy polémica, la noche del domingo salió el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México. "Potro" no consiguió los votos suficientes para ser salvado y terminó fuera del reality. Esto ocasionó que los integrantes de su cuarto comenzaran a planear otra estrategia pero esto se salió de control con las declaraciones de Adrián Marcelo contra el equipo rival y el público ya no lo quiere dentro del programa.

Acusan a Adrián Marcelo por sus conductas y fans piden sacarlo de "La Casa de los Famosos" antes que agreda a alguien.

Adrián Marcelo enfrentó directamente a Arath de la Torre porque según el regiomontano le decepcionó la actitud del conductor por dejarse llevar por las conductas y juegos de Gala Montes y Briggitte. Incluso le reclamó por utilizar su depresión para tener un derecho en la casa.

"¿Quieren jugar así? yo no tengo nada que perder, ustedes son de Televisa, yo salgo de aquí y me regreso a mi rancho", dijo el creador de contenido.

Asimismo le señaló que no está durmiendo en las noches porque está ideando un plan que utilizará en la semana, y advirtió que espera irse antes para que no tenga que hacer uso de su estrategia. Y aunque remarcó que no era una amenaza lo que les estaba diciendo dijo que en los próximos días venía "fuerte".

"Yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas para seguirlas utilizando, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarlas, no es amenaza, para nada. Viene fuerte, se los digo así, pero sobre todo es contigo (Arath de la Torre)", le señaló.

"Tienen que sacarlo ya", dicen en redes sociales

Las palabras de Adrián Marcelo causaron molestia en televidentes y usuarios de redes sociales, por lo que piden a la producción que saquen de inmediato al influencer, pues aseguran que sus actitudes pueden lastimar a alguien e incluso remarcan que es un potencial violentador que podría agredir a alguien.

"¡Aguas! Tienen un psicópata en casa. Quiere desquiciar a Gala y Arath y el único que está enloqueciendo es él. Cuidado.", "¿Adrián Marcelo haciéndose la víctima? Por qué permiten sus amenazas? Ya esto no es un juego", "Ya esto no es un juego, perdón pero ese señor cumple todo el perfil de un psicópata, y sí, es una palabra muy fuerte", fueron los comentarios de internautas en redes sociales.