¿Quién lo mató?: Paola Durante habla de la actuación de Belinda

¿Quién lo mató? Serie que explica un poco todo el caso del asesinato de Paco Stanley un 7 de junio de 1999, ha estado en boca de todos, pues el comediante y conductor no solo era líder de uno de los programas más vistos de México, sino que también su asesinato dejo muchas preguntas que todavía no pueden ser respondidas.

Paola Durante salió a hablar sobre la serie, el caso de Paco Stanley y además “desmentir” lo que se tenga que decir de lo que la serie puede tratar de otra forma a la que sucedió, por lo que en su nuevo canal de YouTube publicó un video para hablar del tema.

"Eso sí, a mí me encanta Belinda, soy su fan, ¿ella qué culpa tiene, no?, ella está actuando, en varias ocasiones como que si dije: ´Ay, si soy yo', digo le faltó un poquito a la caracterización, al principio la pusieron en una foto como fea y no soy fea, oigan", dijo Durante.

También en una entrevista decidió decir que no le agrada como es que Belinda la interpreta, pues dice que está lejos de su forma de hablar y que no le gusta como se ve en la serie de “¿Quién lo mató?”, así como no le agrada la manera en la que retratan su relación con Paco Stanley.