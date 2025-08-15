¿Quién ganó el Robo de Salvación? Este famoso enfrentará a Aldo

Ciudad Juárez.– El pasado jueves se llevó a cabo, como es tradicional en "La Casa de los Famosos México", la dinámica para determinar quién enfrentará a Aldo de Nigris, líder de la semana, para robar la posibilidad de salvar a alguien de la placa de los nominados.

La Jefa reunió a todos los habitantes en el jardín, menos a Aldo de Nigris, y reveló los detalles sobre en qué consistía la prueba final Calaveras para convertirse en el retador por el robo de la salvación.

"Todos al jardín menos Aldo...Bienvenidos al robo de salvación, en el jardín hay doce calaveras con los nombres escondidos de cada uno de ustedes, el habitante que haya sacado el número uno será el primero en pasar y a mí conteo romperá de un golpe una calavera, el nombre que descubra será el habitante que quedará eliminada, pero antes de salir romperá otra calavera. La última calavera que quede intacta será el habitante que se convertirá en el ganador”, indicó.

Poco a poco, tanto los nominados como el resto de los integrantes del Cuarto Día y Cuarto Noche fueron pasando y descalificándose.

Al cabo de unos minutos, Elaine Haro se coronó como la ganadora de la prueba y obtuvo la oportunidad de enfrentar cara a cara a Aldo de Nigris este 15 de agosto para robarle la salvación.

El momento será determinante, ya que Aldo, del Cuarto Noche, posiblemente decida salvar a uno de sus compañeros de cuarto, pero si Elaine le gana, al ser del Cuarto Día, posiblemente quiera salvar a uno de su equipo.

Los habitantes que quedaron en riesgo de eliminación este 13 de agosto fueron:

Del Cuarto Día:

Facundo.

Ninel Conde.

Mariana Botas.

Del Cuarto Noche: