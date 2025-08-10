¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos México? Aquí te decimos

Ciudad de México.- Durante la gala de eliminación celebrada este domingo, el público decidió que el segundo habitante en abandonar la competencia fuera Adrián.

Tras una semana de estrategias, tensiones y votaciones reñidas, Adrián se despidió de sus compañeros y dejó la casa más famosa del país.

Por votación del público, Alexis fue salvado y continuará por lo menos una semana más en el reality.

Mar fue la segunda habitante salvada por el público.

La salida de Adrián marca un giro en el juego, obligando a los participantes restantes a replantear sus alianzas y tácticas para evitar futuras nominaciones.

La producción informó que se emitieron más de 11 millones de votos.