¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos México? Aquí te decimos
Foto: Cortesía

Ciudad de México.- Durante la gala de eliminación celebrada este domingo, el público decidió que el segundo habitante en abandonar la competencia fuera Adrián.

Tras una semana de estrategias, tensiones y votaciones reñidas, Adrián se despidió de sus compañeros y dejó la casa más famosa del país.

Por votación del público, Alexis fue salvado y continuará por lo menos una semana más en el reality.

Mar fue la segunda habitante salvada por el público.

La salida de Adrián marca un giro en el juego, obligando a los participantes restantes a replantear sus alianzas y tácticas para evitar futuras nominaciones.

La producción informó que se emitieron más de 11 millones de votos.

Compartir:
Tal vez te interese
Por rastro de sangre en interior de Suburban hallan ‘encobijado’ dentro
Juárez Por rastro de sangre en interior de Suburban hallan ‘encobijado’ dentro
Reinician actividades de aventura en el Parque Barrancas
Estatal Reinician actividades de aventura en el Parque Barrancas
Publicidad
Enlaces patrocinados