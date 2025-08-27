Quién es El Conejo Toys, el youtuber sinaloense cuya hermana fue asesinada ayer

Culiacán.– La tarde del martes 26 de agosto en El Tamarindo, municipio de Culiacán, Sinaloa, autoridades dieron a conocer que la víctima asesinada a tiros fue identificada como María de Jesús, supuesta hermana del youtuber "El Conejo Toys" y parte del entorno de los creadores de contenido sinaloenses asociados a Markitos Toys, quienes han sido cazados y señalados de tener vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con la información de Noroeste, el ataque ocurrió poco después de las 3:00 de la tarde, sobre el bulevar Miguel Hidalgo, cerca de un jardín de niños y un mercado abandonado.

Luego de la noticia del asesinato de la mujer, quienes algunos han asegurado que se trata de su prima y no su hermana, el nombre del creador de contenido comenzó ha hacerse tendencia en redes sociales, especialmente porque su nombre aparece en la lista que señalaba a otros yotubers y tiktokers por tener vínculos y participar en el lavado de dinero para el Cártal de Sinaloa.

La lista comenzó a circular en enero de 2025, cuando una avioneta arrojó diversos narcovolantes en Culiacán, donde 25 personas —entre ellas youtubers, cantantes y tiktokers— fueron señaladas por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos. Entre estos personajes aparece El Conejo, y otros creadores que han sido ultimados. Desde la divulgación de esos panfletos, al menos nueve personas mencionadas han sido asesinadas.

El Conejo Toys ha sido estrechamente vinculado al círculo de Markitos Toys, especialmente con sus hermanos Kevin Castro y Mayve Castro, con los que apenas hace un mes celebró su cumpleaños, incluida Ana Gastélum.

En enero de 2023, el influencer habló abiertamente en el pódcast “Los Mafia” con El Horny, otro creador de contenido que aparece en la lista, sobre su experiencia personal con las adicciones, relatando el impacto que sus problemas tuvieron en su círculo familiar.

El Conejo suele hacer lives en TikTok y compartir momentos de su vida cotidiana.