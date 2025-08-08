¿Quién enfrentará a Ninel en el duelo por el Robo de Salvación de 'LCDLF'?

Ciudad de México.– Ayer jueves se llevó a cabo en "La Casa de los Famosos México" la dinámica para determinar quién enfrentaría a Ninel Conde, líder de la semana, para el Robo de Salvación, lo que dará el poder de determinar a qué compañero sacar de la placa de nominados para salir del programa el próximo domingo.

Hay que recordar que esta segunda semana del reality los nominados son:

Alexis.

Priscila.

Mar.

Dalilah.

Adrián.

El reto para decidir a los finalistas consistía en lanzar “bebidas” en una mesa con puntaje, el que consiguiera los más altos avanzaría de ronda. De esa manera los finalistas fueron Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Elaine Haroy Adrián DiMonte. Pero finalmente, tras una final emocionante, Dalilah se volvió la retadora con 180 puntos, 10 más que Alexis.

De esta manera este viernes se llevará a cabo el otro duelo en el que enfrentará a Ninel, si Dalilah le gana, podrá salvarse a sí misma y elegir a algún otro de sus compañeros de la nominación. Cabe recalcar que encuestas de muchas páginas de fanáticos del programa indican que hasta el momento Priscila es la que menor apoyo tiene, lo que la convertiría en la siguiente expulsada.