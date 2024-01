Quién como tú: Revelan amorío entre Ana Gabriel y Hugo Sánchez

La vida amorosa de la cantante Ana Gabriel se ha mantenido hermética por mucho tiempo, lo que ha dado paso a especulaciones de todo tipo. Pero hasta ahora parece que se tiene algo claro sobre la artista mexicana.

El maquillista Luis Peña, quien colaboró con la cantante por 10 años, reveló que Ana Gabriel tuvo un breve romance con el exfutbolista mexicano Hugo Sánchez.

Aunque la relación no fue intensa, más bien, inocente, lo que le ayudó a los famosos ser muy buenos amigos hasta la actualidad.

Luis recordó la siguiente anécdota:

“Estábamos en Aguascalientes, en el hotel, y me platicó que Hugo le había llevado serenata. Me dijo –en esta habitación fue donde Hugo me trajo serenata cuando era mi novio–. Creo que fue cuando ella tuvo el éxito de ‘Quién como tú’, hace añares”.

El maquillista aclaró: “pero no pasó más que de besitos y manita sudada”.

La amistad entre Ana y Hugo se ha mantenido a través del tiempo, tanto que el exfutbolista la invitó a su boda con Isabel Martín, con quien actualmente tiene dos hijas.