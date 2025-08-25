¡Quedó en calzones! Se le cae el short a Bad Bunny el pleno concierto

San Juan.- El artista puertorriqueño Bad Bunny protagonizó un momento inesperado durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, cuando sus shorts se cayeron en pleno concierto, revelando su ropa interior.

El percance ocurrió durante una de las presentaciones de su residencia "No Me Quiero Ir De Aquí", que ha atraído a multitudes tanto locales como internacionales, consolidando a Bad Bunny como una figura global de la música.

A pesar del contratiempo, Bad Bunny continuó su actuación, demostrando su profesionalismo y capacidad para manejar situaciones imprevistas en el escenario.

Su residencia en Puerto Rico, que se extiende hasta septiembre, ha sido un éxito rotundo, con boletos que se agotaron rápidamente, incluso durante las preventas exclusivas para residentes locales..