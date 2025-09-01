'¿Qué se siente que todos te odien?; Emiliano Aguilar expone pleito con Nodal

Ciudad Juárez.– Emiliano Agilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, sigue generando revuelo en su pelea con su familia luego de que compartió una imagen en donde los comparó con perros en una foto editada y compartida en su cuenta de Instagram. La situación habría desatado la furia de Nodal, pues Emiliano filtró en sus redes una conversación con el cantante en donde se enfrascaron en un pleito e insultos.

En la imagen difundida por Emiliano en Instagram, el sonorense le escribe para reclamarle y, a la vez, minimizar su incipiente carrera en el rap y el hip hop: “Fucking pussy, deja de hablar de armas y drogas que de eso todo hablan jajaja”.

Instagram

En una segunda parte del mensaje, Nodal presuntamente revela que la expareja de Emiliano —madre de su hija— en más de una ocasión se acercó a Ángela Aguilar para pedir ayuda económica.

Emiliano respondió con un seco “me la pelas” y un meme de Nodal. En la publicación —todavía visible en su perfil— lanzó un reto a su cuñado con un ataque directo a su hermana Ángela: “Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos huevos. Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro”.

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Aguilar-Álvarez ha hecho declaraciones públicas sobre las nuevas acusaciones de Emiliano.

De acuerdo con historias recientes compartidas por Ángela Aguilar, la familia pasó el fin de semana en el rancho El Soyate, una amplia propiedad adquirida por Flor Silvestre y Antonio Aguilar en el municipio de Villanueva, Zacatecas.