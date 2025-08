‘Que lo disfruten’; Wendy Guevara habla sobre su video filtrado

Ciudad de México.- Luego de ser víctima de la filtración de un video íntimo, Wendy Guevara habló sobre la situación.

"A mi no me da pena nada, si me ven por ahí o hacen algo con eso, que lo disfruten", comentó la influencer durante una atención a medios de comunicación.

"La Perdida" indicó que ella se graba teniendo relaciones sexuales: "Siempre lo he platicado, que me gusta, me grabo con uno, con otro, pues bueno ni modo, así pasa, violan tu privacidad".

Wendy Guevara agregó que muchas personas hacen eso, sin embargo, a pocas le violan su privacidad.

Fue el domingo cuando la famosa se hizo tendencia por la filtración de un video íntimo.