'¿Qué la pasó a su voz?'; tunden a Tito Double P por espantosa manera de cantar

Ciudad Juárez.– La presentación del cantante Tito Double P en el Baja Beach Fest dejó, más allá de buenas críticas, serios señalamientos con su manera de interpretar la canción "Linda". Y es que el famoso causó desconcierto entre sus fans luego de que la voz del cantante sonó muy diferente a lo que los tiene acostumbrados. El video de la presentación no tardó en hacerse viral en redes sociales.

La situación desató una discusión sobre si el cambio de su voz se debía a un problema técnico, una falla del DJ que maneja el autotune, o si simplemente su voz en vivo sonaba "al natural" sin los efectos de postproducción a los que sus seguidores están acostumbrados.

Hasta el momento, Tito Double P no ha expresado ningún comentario en sus redes sociales con respecto al hate que le llovió. Lo único que hizo fue publicar una fotografía con un pastel lleno de billetes, aunque no hizo ninguna mención, los fans piensan que se trata de un mensaje respuesta para las críticas de sus detractores.

El Baja Beach Fest se realizó el fin de semana del 8 al 10 de agosto. Se presentaron invitados como J Balvin, Don Omar, Maluma, Natanael Cano, Young Miko, Anitta, Arcangel, Wisin, Oscar Maydon, Myke Towers, Rels B, Danny Ocean, Los Tucanes de Tijuama, El Malilla, Criss MS, Blessd, Deorro, entre otros tantos.